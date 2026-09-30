Obavijesti

News

Komentari 0
ODGOĐENO DO 17. STUDENOG

Glas poduzetnika: Odgoda isticanja sidrenih cijena je dobra, ali ne rješava problem

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Glas poduzetnika: Odgoda isticanja sidrenih cijena je dobra, ali ne rješava problem
Zagreb: Udruga Glas poduzetnika (UGP) održala je press konferenciju, na temu Spasimo male obiteljske iznajmljivače | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sama odgoda ne rješava problem, jer troškovi tehničke i administrativne prilagodbe i dalje ostaju, posebno za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike", odgovorio je UGP

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja produljenje roka za odgodu primjene isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, ističući da to potvrđuje kako je prvotni rok za prilagodbu bio prekratak i da su upozorenja poduzetnika bila opravdana, ali i ističe da sama odgoda ne rješava problem troškova za poduzetnike. 

"Sama odgoda ne rješava problem, jer troškovi tehničke i administrativne prilagodbe i dalje ostaju, posebno za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike", odgovorio je UGP Hini na zamolbu za komentar odgode.

UGP smatra važnim da se do 17. studenoga jasno usklade pravila, osobito zato što tada počinje i novi režim bazne cijene prema Zakonu o zaštiti potrošača.

sidrene cijene Poduzetnici pozdravili odgodu novih pravila, ali ne odustaju od prosvjeda: 'Dosta je nameta'
Poduzetnici pozdravili odgodu novih pravila, ali ne odustaju od prosvjeda: 'Dosta je nameta'

"Ne želimo paralelne i preklapajuće obveze koje stvaraju dodatni trošak i pravnu nesigurnost", kaže UGP.

Stoga najavljuje kako će tražiti da se razmotri potpuno ukidanje tih odluka za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike i da se nova pravila urede jednostavnije, jasnije i razmjernije.

"Dobro je što je rok pomaknut, ali odgoda ima smisla samo ako se iskoristi za stvarno popravljanje pravila, a ne samo za pomicanje istog problema na novi datum", poručio je UGP.

Vlada je na sjednici u utorak produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda, koje su prvotno trebale stupiti na snagu 1. listopada.

Produljenje roka je do 17. studenoga, kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro u javno savjetovanje. Riječ je o Pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i Pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila su tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević je prozvao vođe sindikata, vođe sindikata su prozvale Tomaševića. Sud je odlučio i o zakonitosti štrajka...
Sindikat: Holding prekida štrajk
IZ MINUTE U MINUTU

Sindikat: Holding prekida štrajk

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'
KAKO JE DOBIO VOZAČKU?

Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Iz poliklinike koja ga je proglasila nesposobnim kažu da je trajna nesposobnost pravna kvalifikacija, ne medicinski apsolut. Iz poliklinike koja ga je proglasila sposobnim su nam poklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026