Damir Trut rekao je u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog da se još ne zna hoće li se proglasiti stanje katastrofe, i da će se to znati kada Vlada bude zasjedala.

- Stožer će se formirati kako bi vodio sve aktivnosti obnove - rekao je i dodao kako neće biti zamjenik ministru Medvedu.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić rekla je kako smatra da je dobro da se osnuje stožer, ali da u njemu trebaju biti stručni ljudi.

- Sve je kaotično, svatko dolazi svagdje, možda se zato dogodila tragedija u Petrinji. Ljudi se ne smiju penjati - rekla je.

Trut je rekao kako više moraju koordinirati službeni i ljudski segment.

- Mi smo imali primjere da smo slali kontejner i da je već tamo bio kontejner - rekao je.

Glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa Katarina Zorić rekla je kako broj donacija pada što povezuje sa širenjem lažnih vijesti i optužbi na račun te organizacije.

- Pojavile su se određene dezinformacije što je normalno u kriznim situacijama, ali ovo je prešlo mjeru. Digli smo kaznene prijave protiv određenih ljudi, mislim da je troje u pitanju, jer je učinjena šteta. Imate situaciju koja je sama po sebi nesigurna i neizvjesna, a onda imate ljude koji tu situaciju dodatno destabiliziraju. Naravno da je to utjecalo i zbunilo ljude - rekla je Zorić.

Bakšić Mitić napomenula je da nisu svi dobili kontejnere i pomoć.

- Sinoć sam dobila informaciju da do jednog čovjeka nitko nije došao - rekla je i dodala kako na teren moraju ići ljudi iz tih mjesta i da se za mnoge ni ne zna jer su to zabačene kuće.

Trut je objasnio kako prijaviti štetu.

- Mailom i telefonom, to je samo jedan model na koji se može prijaviti šteta, nije samo mail i telefon, i kroz timove na terenu se može prijaviti, svih koji se na terenu nalaze. Mi smo tražili određena područja i s dronovima, gorska služba se više od sat vremena probijala do dvije bakice kroz šumu, nije bilo ni puta do njih, kako su one živjele tamo? Nema puta ni ceste ni staze do njih - rekao je.

- Mi smo mislili evakuirati veliki broj stanovnika, to bi bilo puno lakše, svi bi bili na jednom mjestu, bili bi zbrinuti, shvatili smo da ti ljudi neće otići... Onda smo krenuli drugačije pomagati - rekao je Trut.

U emisiji se nakon toga osjetio potres.

Od stvari koje su ljudima potrebne tu su grijalice i druge tehničke stvari. Zorić je napomenula kako će tijekom dana objaviti popis potrepština.