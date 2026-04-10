EVAKUACIJA ZAPOSLENIKA

Glasnogovornica: Lažna dojava o bombi u zagrebačkoj upravi

Piše HINA,
Foto: J. Galoić

Nakon evakuacije i policijskog pregleda potvrđeno je da nema opasnosti, a Sandra Benčić upozorava na ponavljajući obrazac prijetnji prema Gradu i Možemo!

Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave Zagreba bila je lažna, izjavila je Hini glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj u petak poslijepodne nakon što je to u pregledu zgrade ustanovila policija, a prije toga evakuirani svi koji su se u zgradi nalazili.  Glasnogovornica Živalj podsjetila je da ih je nešto prije 14 sati policija obavijestila da su zaprimili dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 te su svi iz zgrade evakuirani, a policija je postupala po dojavi, pregledavala je zgradu. Nakon obavljenog pregleda policija je ustanovila da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave bila lažna, istaknula je Živalj. 

Prijeteću poruku elektroničkom poštom, uz policiju, dobile su i redakcije više medija, u kojoj nepoznati pošiljatelj tvrdi da je postavio eksplozivne naprave te navodi da "kriminal danas leti u zrak". 

PRIJETNJE Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu i osnovnoj školi
Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu i osnovnoj školi

U poruci se navodilo da su eksplozivne naprave postavljene u zgradi Gradskog poglavarstva, središnjici stranke Možemo! u Berislavićevoj ulici 12 te na adresi u Novom Jelkovcu.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je kako je riječ o zabrinjavajućem obrascu prijetnji.

"Radi se o ciljanoj operaciji koja traje već više od godinu dana, s prijetnjama bombom bilo Gradskoj upravi, bilo stranci. Nevjerojatno je da se to događa toliko puta i da još uvijek nema nikakvih rezultata istrage", rekla je Benčić.

