Šef policije poslao poruku ubojici: Ako ovo gledaš, predaj se da mirno završimo
Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ranio je trudnu nevjenčanu suprugu (28) i ubio njenu trudnu sestru (29). U tijeku je opsežna potraga za osumnjičenikom u koju su uključene i hrvatska i slovenska policija.
Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće.
- Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj - rekao je Vrbanec za Novu Tv. Dodao je kako je automobil osumnjičenika, pronađen u Sloveniji, prevezen u Policijsku upravu međimursku gdje je obavljena pretraga.
- Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi. Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje - otkrio je načelnik.
Sada je već poznato da je Oršuš imao debeli dosje.
- Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, koja je počinila više kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene - pojasnio je Vrbanec.
Poruka ubojici
Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju. Načelnik Vrbanec poslao je i izravnu poruku samom zločincu.
- Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način - zaključio je.
