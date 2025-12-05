Obavijesti

News

UBOJSTVO U MEĐIMURJU

Šef policije poslao poruku ubojici: Ako ovo gledaš, predaj se da mirno završimo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Šef policije poslao poruku ubojici: Ako ovo gledaš, predaj se da mirno završimo
Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ranio je trudnu nevjenčanu suprugu (28) i ubio njenu trudnu sestru (29). U tijeku je opsežna potraga za osumnjičenikom u koju su uključene i hrvatska i slovenska policija.

Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće. 

 - Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj - rekao je Vrbanec za Novu Tv. Dodao je kako je automobil osumnjičenika, pronađen u Sloveniji, prevezen u Policijsku upravu međimursku gdje je obavljena pretraga. 

JOSIP ORŠUŠ EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!

 - Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi. Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje - otkrio je načelnik. 

Sada je već poznato da je Oršuš imao debeli dosje. 

 - Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, koja je počinila više kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene - pojasnio je Vrbanec.

Poruka ubojici

Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju. Načelnik Vrbanec poslao je i izravnu poruku samom zločincu. 

 - Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025