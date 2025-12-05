Šef policije poslao poruku ubojici: Ako ovo gledaš, predaj se da mirno završimo

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ranio je trudnu nevjenčanu suprugu (28) i ubio njenu trudnu sestru (29). U tijeku je opsežna potraga za osumnjičenikom u koju su uključene i hrvatska i slovenska policija.

Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće.

- Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj - rekao je Vrbanec za Novu Tv. Dodao je kako je automobil osumnjičenika, pronađen u Sloveniji, prevezen u Policijsku upravu međimursku gdje je obavljena pretraga.

- Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi. Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje - otkrio je načelnik.

Sada je već poznato da je Oršuš imao debeli dosje.

- Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, koja je počinila više kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene - pojasnio je Vrbanec.

Poruka ubojici

Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju. Načelnik Vrbanec poslao je i izravnu poruku samom zločincu.

- Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način - zaključio je.