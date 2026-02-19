Glavaš spominje 'Mirotvorca' u žalbi, DORH traži veće kazne: 'Stvorio je svoj paralelni sustav'

Gordana Getoš-Magdić htjela je produljiti proces promjenom odvjetnika, Dino Kontić tvrdi da je bio samo vozač, bez informacija o zločinima te da je proces pun nepravilnosti, Zdravko Dragić tvrdi da je priznao u policiji zbog manipulacije policajca, da materijalni dokazi pokazuju da su svjedoci tužiteljstva nepouzdani te da olovni metak ne može probiti dvije kosti lubanje, a Branimir Glavaš želi da se presuda pobije iz svih zakonskih razloga. To je otprilike sukus izlaganja žalbi obrane nepravomoćno osuđenima u slučaju 'Selotejp' i 'Garaža', tri godine nakon što je Županijski sud donio presudu.

Žalilo se i državno odvjetništvo i to zbog premalih kazni. Glavaš je dobio sedam, Gordana Getoš Magdić četiri, a Dino Kontić i Zdravko Dragić po tri godine zatvora.

Red prava, red laži

Prva je žalbu iznosila odvjetnica Gordane Getoš Magdić, koja je skoro postala njena bivša odvjetnica. Naime, Getoš Magdić je 15 dana prije ročišta tražila da se razriješi njena braniteljica po službenoj dužnosti. Visoki kazneni sud je to odbio jer bi samo produljilo postupak, odnosno, to je očita manipulacija radi produljenja procesa. Konteksta radi, ovo joj nije prvo suđenje, prva presuda, a sve traje još od 2006. godine. 'Zašto još?' je legitimno pitanje.

Zagreb: Branimir Glavaš proglašen krivim za zločine iz 1991. godine | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Getoš Magdić je 2006. prvo priznala da je zapovijedala tajnim vodom, tzv. Branimirovom osječkom bojnom, koja je radila ratne zločine po Osijeku nad civilima. I to tako da ju je Glavaš jedan dan pozvao u svoj ured i rekao joj da oformljuje neformalnu tajnu četu za posebne diverzantske operacije, a da mu ona pomogne oformiti četu tako da provjeri sve ljude i odabere one koji su dobri. Uz to, prenosila je naredbe od Glavaša do zapovjednika čete Ivice Krnjaka.

Tvrdila je i da je prenosila papiriće s imenima ljudi koje trebaju uhititi i ispitati s napomenama surađuju li sa četnicima ili jesu li 'petokolonaši'. Nakon toga je povukla iskaz i ispričala se Glavašu i njegovoj obitelji. Tad je počela tvrditi da je samo kuhala Glavašu kave i bila tajnica. Sudac Kevrić u svojoj presudi je napisao da Getoš Magdić poriče sve, ali je taj njen iskaz ipak uzet kao vjerodostojan zbog iskaza drugih svjedoka, među kojima su i zaštićeni svjedoci.

Zagreb: Branimir Glavaš proglašen krivim za zločine iz 1991. godine | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odvjetnica Dine Kontića žalila se na to da je presuda donesena na navodno lažnim svjedočenjima, i Getoš Magdić i Zdravka Dragića. Tvrdi da je on bio samo vozač Zdravka Dragića, nije znao da će itko biti ubijen, preživjela žrtva ga ne prepoznaje jer ne zna tko je vozio auto kojim je doveden na obalu Drave da ga likvidiraju. Spornim smatraju i to da je isti odvjetnik kao zamjena zastupao jednom Kontića, jednom Glavaša. Također, Dragić je prvo tvrdio da ga je Kontić kao njegov šogor vozio na likvidaciju, a potom je povukao taj iskaz.

Osijek: Simpatizeri i ?lanovi HDSSB-a do?ekali Glavaša | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

'Ucijenio ga bratić policajac'

Dragićev odvjetnik se žali na isto: povreda prava na pravično suđenje, njegov iskaz je nezakonit dokaz jer ga je navodno ucijenio policajac koji ga je ispitivao, koji je ujedno i njegov bratić.

- Moj klijent nije glup ni neobrazovan, ali nije pravno potkovan i tad nije mogao znati tko je tužitelj, a tko odvjetnik po službenoj dužnosti i to mu se trebalo razjasniti - rekao je odvjetnik.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Tvrdi da ga je bratić policajac ucijenio nekim teškim zločinom iz Dragićeve mladosti i rekao mu da ako sve prizna i svjedoči protiv Glavaša, može dobiti dvije do tri godine, a onda nitko neće saznati za taj drugi navodni zločin. Uz to, smatra da nije logično da je Dragić svjedočio više od četiri sata.

- Ovo je nešto što se navodno događalo nekoliko mjeseci. Usporedbe radi, predstava Rat i mir traje sedam sati, a pokriva sve, od događaja, preko procesa do presude - rekao je i dodao da je i sporno da je Dragiću prvog odvjetnika preporučio upravo taj policajac.

Sporni su im i materijalni dokazi, odnosno broj i vrsta čahura pronađena na mjestu gdje su dovodili civile, vezali im ruke selotejpom, pogubili ih i bacili u Dravu. Nelogično mu je i da je žrtva koja je preživjela upucana iz strojnice koja je navedena u spisu.

- Mekani olovni metak ne može probiti dvije kosti vilice od debljine po šest centimetara, okružene mišićima i ojačane zbog žvakanja - rekao je odvjetnik.

Dodao je i da preživjeli nije opisao Dragića kao osobu koja je u njega pucala te noći, a i Dragićev ratni put, onako kako je to službeno zavedeno, dokazuje da nije bio u SUS-u. Uz to što je Dragić povukao svoje iskaze, napominje i da Dragića najviše impliciraju tajni svjedok 'Drava' i Krunoslav Fehir.

Sud pristran, sudac se osvećuje, a Mirotvorac ga oslobađa

Filip Glavaš, sin i jedan od dvojice odvjetnika Branimira Glavaša, iznio je tri žalbe. Jednu od svog oca, jednu svoju i žalbu drugog Glavaševog odvjetnika, Veljka Miljevića.

Branimir Glavaš je u svojoj žalbi, u kojoj traži da se presuda ukine po svim zakonskim osnovama, naveo da je Županijski sud u Zagrebu pristran i nesamostalan te da mu je tako povrijeđeno pravo na pošteno suđenje. Proziva suca Kevrića, koji ih je zadnji sve osudio, za falsificiranje zapisnika u kojem piše da su svi dokazi izvedeni 2022. godine. Uz to, Glavaš mlađi, tvrdi da ako je to istina, onda se ne bi opet kasnije izvodili. Branimir Glavaš je tražio izuzeće suca Kevrića koje je odbijeno, pa smatra da mu je to ovaj zamjerio.

- Smatramo da se predsjednik sudskog vijeća nije mogao oduprijeti animozitetu prema Glavašu, dao mu je kaznu od pet tisuća eura koju nije smio, mene je prijavio Hrvatskoj odvjetničkoj komori zbog izjava koje nisu dane tijekom suđenja, oko ovog slučaja je istupao u medijima. Tražimo da se otvori omot s glasovima sudačkog vijeća, i ako je glas koji je presudio da Glavaš bude osuđen, onaj od suca Kevrića, da se presuda ukine jer to dokazuje da je pristran - rekao je Filip Glavaš.

Optužuju Županijski sud u Zagrebu i da su 15 godina skrivali dokaze. Tu je i pitanje Krunoslava Fehira, odnosno njegove vjerodostojnosti.

- Krunoslav Fehir je, kako je odlučio Vrhovni sud kao najviši sud u zemlji, nezakonito dobio status krunskog svjedoka u zamjenu za to da se protiv njega zaustavi proces, no Vrhovni sud je iskaz u kojem tereti Glavaša svejedno ocijenio zakonitim. Njegovo uhićenje i proces u Srbiji, kao i istupi u medijima u zadnjih par mjeseci, dokazuju da postoji potreba da ga se dodatno ispita. I njegov otac je u izjavama za HRT kao zapovjednika SUS-a naveo Ratka Žuvelu, a ne Branimira Glavaša. Tu je i dokumentarni film 'Mirotvorac'', za kojeg vjerujem da smo ga svi pogledali. U tom filmu, u 23 minuti, Nikola Jaman izgovara rečenicu 'Prihvaćam da sam bio zapovjednik', što također dovodi u pitanje činjenično stanje iz presude - rekao je.

Nikola Jaman zaista je bio zapovjednik tzv. Zaštitne čete, ali taj njegov citat ima nastavak.

- Ja prihvaćam da sam bio zapovjednik... ali i meni i svima nama je zapovijedao Branimir Glavaš koji je bio alfa i omega svega u Osijeku - rekao je Jaman i na ponovljenom suđenju u ovom slučaju.

Potom je Glavaš mlađi rekao kako je Getoš Magdić sklona manipulacijama što se vidi i iz pokušaja razrješenja odvjetnice, ali i svemu što je do sad iskazala, osim kad je povukla svoj iskaz s policije 'jer je to jedina istina koju je rekla'.

ARHIVA: 2015. Osijek: Glavaš nakon više od 5 godina provedenih u zatvoru u BiH do?ekan u rodnom gradu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Glavašev paralelni sustav'

Iako ga predsjednik sudskog vijeća nije prekinuo, i Fehirovo uhićenje u Srbiji i film 'Mirotvorac' je izašao nakon što je donesena ova presuda iz 2023. godine. To je primijetio i državni odvjetnik.

- Ako dopustite, uhićenje Krunoslava Fehira i ovi njegovi istupi u medijima nakon su se dogodili nakon ove presude tako da uopće nisu važni za odluku o presudi i raspravu. Film 'Mirotvorac' nije bio dio ovog procesa niti je dokaz u procesu, a zahtjev za razrješenjem odvjetnice Gordane Getoš-Mandić je stigao prije 15-ak dana. Molim da se to službeno zabilježi, kao i da to ne može biti dio rasprave o žalbama koje su uložene puno prije, na presudu koja je donesena puno prije ovih događaja. Glavaševe žalbe izlaze iz okvira sudskog postupka. Što se tiče vjerodostojnosti svjedoka Krunoslava Fehira, njegov iskaz je Vrhovni sud proglasio zakonitim, a sve kaznene prijave između njega i Glavaša su ispitane i Glavaševa je odbačena - rekao je tužitelj Dražen Jelenić.

Nakon toga, prešao je na izlaganje svoje žalbe koju je uložio još u kolovozu 2024. godine!

- Ocjenjujemo da su kazne premale te da ne ispunjavaju svrhu. Usprkos otegotnim okolnostima, koje su po nama precijenjene, nesporno je da je utvrđen visok stupanj krivnje. Branimir Glavaš je pravnik i to daje dodatnu težinu jer je morao znati da je mučenje nedopustivo u svim okolnostima. Branimir Glavaš se organizirao konspirativnu grupu, a dobra organiziranost pokazuje izrazito visok stupanj zločinačke volje. Glavaš se hvalio da je on u Osijeku zakon, sud i izvršitelj. To je eskaliralo do te mjere da je bio tema posebne sjednice Vrhovnog državnog vijeća. Imao je listu za odstrel, a ako bi njegove žrtve kojim slučajem preživjele ili bi netko tim likvidacijama svjedočio, a da nije dio grupe, nalagao bi njihova ubojstva, pa čak i u bolnicama gdje su se preživjeli liječili nakon pokušaja ubojstva. Pobude Branimira Glavaša i svih okrivljenih su odmazda i zastrašivanje lokalnog stanovništva. Mala grupa ljudi je sebi te 1991. godine uzela za pravo odlučivati o tuđim životima, u vrijeme velike nesigurnosti. U vrijeme oružanog sukoba i napada na civile, kad vlada strah, Glavaš je iskoristio takvo stanje i uspostavio paralelni sustav. O tome svjedoči i činjenica da je građanima govorio da ako uoče bilo što neobično, to ne jave policiji nego direktno njemu u sekretarijat. Njegovo vrijeđanje suda pri izricanju ove presude je samo završni čin ovog procesa i pokazuje njegov odnos prema svemu, od ubojstava do danas. Vjerujemo da je sud koji je donio ovu presudu podcijenio otegotne okolnosti, a precijenio one olakotne i dao preniske kazne. Nitko od optuženika tijekom procesa, ni danas, ne pokazuje žaljenje niti empatiju prema ljudima koji su imali nesreću da završe kao žrtve u ovom procesu jer nisu bili za njih podobni. Predlažemo da Visoki kazneni sud svima povisi kazne - zaključio je.

Sudsko vijeće se povuklo na vijećanje, no nemoguće je predvidjeti kad će donijeti konačnu odluku.