Glavašev sin prodaje kuću pokojne Mare Bareze: Novac ću dati u humanitarne svrhe

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša jedini je nasljednik ostavštine pokojne Mare Bareze, poznate koprivničke menadžerice, te sad za 273.000 eura prodaje kuću u Špoljarskoj ulici nedaleko od centra Koprivnice u kojoj je ona živjela. Ranije se pisalo kako je imala želju da se u toj kući otvori vrtić.

Foto: agencija RE/MAX

- Te njene želje da bude vrtić su se mijenjale. No ja ću sav iznos od prodaje te kuće dati u humanitarne svrhe - rekao je za 24sata Filip Glavaš.

Na pitanje kome će konkretno uplatiti donaciju, kaže da već zna kome, ali da ne bi još o tome govorio.

Zvali smo i agenciju za nekretnine RE/MAX koja je zadužena za prodaju kuće.

- Nekretnina je tek oglašena, nije se još oglasio nitko od potencijalnih kupaca, no već je izazvala interes medija - rekla je za 24sata agentica za nekretnine Željka Dolenec Čižmešija.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Odlikovao je Tuđman

- Kuća iz 1996. sastoji se od prizemlja i kata te svaka soba kao i kuhinja imaju izlaz u vanjski prostor. Pored 3 spavaće sobe, velikog dnevnog boravka s blagovaonicom i kuhinjom, kuća ima dvije kupaonice te dodatni sanitarni čvor, smočnicu, praonicu rublja te dva spremišta, a ima i knjižnicu. Nekretnina ima i dodatnu vrtnu kućicu i garažu te je u potpunosti ograđena ogradom, a sva je dokumentacija uredna te nema tereta - navodi se u oglasu.

Njena prva vlasnica Mara Bareza bila je dugogodišnja menadžerica Belupa, u Upravi Slaven Belupa te njegova dopredsjednica, predsjednica Košarkaškog kluba Podravec iz Virje, istaknuta članica HDZ-a, a imala je i važnu ulogu u Domovinskom ratu kada je u Slavoniji organizirala je konvoj kamiona punih lijekova, hrane i oružja.

Tijekom rata humanitarno je pomagala Osijeku i Osječanima. Tako je upoznala i Branimira Glavaša. Poznavali su se od 1991. godine.

- Puno je pomagala te ju je zbog toga odlikovao Tuđmana, koji joj je bio kućni prijatelj - rekao Glavaš tjedniku Express prije par godina.

Pisana oporuka nikad nije nađena

Nakon Marine smrti njena pismena oporuka nikad nije pronađena, pa su njeni rođaci pokrenuli spor kako bi dokazali da usmena oporuka nije važeća. Sutkinja Općinskog suda Zrinka Senzel presudila je u Glavaševu korist. Kako je tad obrazložila, Marini rođaci Viktor Flatz i Vesna Flatz-Stransky tvrdili su da Mara u trenutku kad je usmeno napravila oporuku, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, nije bila sposobna rasuđivati. Na sudu su tad svjedočili sudski vještaci, prijatelji, liječnici, medicinske sestre i susjede Mare Bareze, pregledavala se policijska dokumentacija, podaci teleoperatera, obiteljske fotografije, medicinska dokumentacija, elektronička pošta, no ništa od toga nije pomoglo rođacima da dokažu da Mara nije sve ostavila Filipu Glavašu, kojega je gledala kao svojega sina.

U presudi piše da u dokumentaciji i izjavama liječnika nema podataka koji bi upućivali na to da Mara na dan smrti nije bila pri svijesti i rasuđivala slobodnom voljom.

Mare Bareza tijekom života se školovala u Londonu za kozmetičarku, a karijeru je po povratku iz Velike Britanije sagradila kao menadžerica u Belupu. Upoznala je mnogo ljudi uz čiju je pomoć i ona mogla pomagati drugima. Družila se s velikim i malim ljudima. U njezinu kuću dolazio je i tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, pa kardinal Franjo Kuharić.

Prema riječima njezinih prijatelja, dobro je raspolagala s novcem. Kuću je sagradila kreditom u markama, a nakon toga prikupila je još nekretnina, umjetnina i nakita.

Foto: agencija RE/MAX

Na meti pljačkaša

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, ranije je rekao kako obitelj ima pravo osporavati njezine želje.

- U tom ostavinskom postupku pojavilo se šest nasljednika. Od njih šest, četvero je to prihvatilo i izjavilo da je to bila njena iskrena volja. Dvoje je to osporavalo - kazao je.

- Nakon što je Mara preminula, dan nakon njene sahrane sam otišao u komunalno poduzeće i naručio nadgrobni spomenik za nju. Platio sam ga i kada je došla faza da se treba postaviti našli smo se u zakonskom problemu. Na ostavinskoj raspravi upitali smo ih da daju suglasnost, oni to nisu prihvatili. Zašto, to morate pitati njih - rekao je tada Glavaš.

Foto: agencija RE/MAX

Istaknuo je i da je jednu Marinu sestričnu upoznao, ali koliko zna - prekinule su kontakt još 2005. godine, dok se s bratićem Viktorom Mara navodno zadnji put susrela 1989. godine.

Bareza je za života bila i meta pljačkaša. Provalnici su krajem ožujka 2014. godine usred bijela dana iz vile Mare Bareze ukrali nakit i umjetnine ogromne vrijednosti, koja se procjenjuje na više od milijun kuna. U presudi dvojici koji su sudjelovali u provali našao je detaljan popis oko 300 komada ukradenog nakita.

Iako je Bareza nakon pljačke procijenila kako je ostala bez nakita vrijednog 150.000 eura, s obzirom na popis blaga u kojem se nalazi najrjeđe drago kamenje, unikati sa svih strana svijeta, nakit star oko 300 godina i cijeli niz najvrednijih bisera, čini se da je plijen pljačkaša vrijedio mnogo više.

Među ukradenim nakitom bio je biskupski prsten od platine s briljantima i ametistom, ogrlica, naušnice i privjesak od slonovače, ogrlica od žutog zlata koja je rasklopiva u četiri dijela s više od 150 bisera i isto toliko briljanata, metar dugačka biserna ogrlica s velikim privjeskom u obliku školjke sa srebrom...

Iako su pljačkaši brzo uhićeni i osuđeni Barezino blago nikada nije pronađeno.