Glavina nakon utakmice: 'Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi!

Na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj zabranjeno je puštanje pjesme ‘Ako ne znaš što je bilo’ Marka Perkovića Thompsona, koja se smatra neformalnom himnom aktualne generacije hrvatskih rukometaša. Odluka je izazvala burne reakcije u Hrvatskoj, a među prvima se oglasio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Nizozemske (35:29), Glavina je na društvenim mrežama čestitao reprezentaciji, istaknuvši da su slavili unatoč pokušajima smetnje.

– Kad zapjevamo, partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi! Bravo za hrvatske rukometaše koji su danas, unatoč raznim pokušajima smetnje, pobijedili Nizozemsku 35:29! Ponosni smo na vas i želimo puno uspjeha u nastavku EHF EURO-a. Iznad svih – Hrvatska! – poručio je ministar.

Glavina je ranije potvrdio da je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza, koji ga je obavijestio da Savez nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o zabrani pjesme. Naglasio je da je takva odluka neprihvatljiva, osobito jer se ista pjesma bez problema puštala i pjevala na velikim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i utakmice u Areni Zagreb i Norveškoj.

– Ako je netko imao pitanje vezano uz ovu domoljubnu pjesmu, trebao je kontaktirati Hrvatsku kao matičnu zemlju ili autore pjesme, no to se nije dogodilo – rekao je Glavina.

Dodao je i kako ne isključuje mogućnost da se cijela situacija dogodila uoči važne utakmice s ciljem skretanja fokusa s reprezentacije, ali je poručio da se to neće dopustiti. Hrvatski rukometaši su, unatoč svemu, odgovorili na najbolji mogući način – pobjedom na terenu.