Obavijesti

News

Komentari 23
ZABRANA THOMPSONA

Glavina nakon utakmice: 'Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glavina nakon utakmice: 'Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi!
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na Euru u Švedskoj zabranjeno je puštanje pjesme 'Ako ne znaš što je bilo', a ministar poručuje da su rukometaši slavili unatoč pokušajima smetnje

Admiral

Na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj zabranjeno je puštanje pjesme ‘Ako ne znaš što je bilo’ Marka Perkovića Thompsona, koja se smatra neformalnom himnom aktualne generacije hrvatskih rukometaša. Odluka je izazvala burne reakcije u Hrvatskoj, a među prvima se oglasio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Nizozemske (35:29), Glavina je na društvenim mrežama čestitao reprezentaciji, istaknuvši da su slavili unatoč pokušajima smetnje.

FÖRBJUDEN Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

– Kad zapjevamo, partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi! Bravo za hrvatske rukometaše koji su danas, unatoč raznim pokušajima smetnje, pobijedili Nizozemsku 35:29! Ponosni smo na vas i želimo puno uspjeha u nastavku EHF EURO-a. Iznad svih – Hrvatska! – poručio je ministar.

Glavina je ranije potvrdio da je u kontaktu s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza, koji ga je obavijestio da Savez nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o zabrani pjesme. Naglasio je da je takva odluka neprihvatljiva, osobito jer se ista pjesma bez problema puštala i pjevala na velikim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i utakmice u Areni Zagreb i Norveškoj.

– Ako je netko imao pitanje vezano uz ovu domoljubnu pjesmu, trebao je kontaktirati Hrvatsku kao matičnu zemlju ili autore pjesme, no to se nije dogodilo – rekao je Glavina.

POSLAO PORUKU IGRAČIMA Thompsona nisu pustili u areni, javio se nakon slavlja Hrvatske
Thompsona nisu pustili u areni, javio se nakon slavlja Hrvatske

Dodao je i kako ne isključuje mogućnost da se cijela situacija dogodila uoči važne utakmice s ciljem skretanja fokusa s reprezentacije, ali je poručio da se to neće dopustiti. Hrvatski rukometaši su, unatoč svemu, odgovorili na najbolji mogući način – pobjedom na terenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026