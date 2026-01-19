Thompsona nisu pustili u areni, javio se nakon slavlja Hrvatske

Uvertira prije utakmice protiv Nizozemske za hrvatske rukometaše bila je vijest kako je odbijen zahtjev da se pusti pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" u izvedbi Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža u areni u Malmöu. Iako su pjesmu jednom pustili na zagrijavanju, iz EHF-a su poručili kako je to bila greška i da se to više neće ponavljati.

Kako je dan odmicao, stizalo je sve više vijesti, a reagirao je i Hrvatski rukometni savez, poručivši kako oni popis pjesama nisu niti sastavljali te da se ne obaziru na stvari koje nisu u sferi samog sporta. Za 24sata situaciju je komentirao i autor teksta koji je prvi objavio kako je pjesma zabranjena, a potom se oglasio i sam Thompson objavom na društvenim mrežama.

EHF i organizatori potom su "presjekli" i kazali kako više neće biti nacionalnih pjesama te da će se od sada u dvoranama puštati samo playlista koju odrede organizatori.

Sada, kada je Hrvatska u ključnoj utakmici pobijedila Nizozemsku 35-29 i tako izborila drugi krug Europskog prvenstva, izvođač koji je ovog ljeta na Hipodromu imao najveći koncert u povijesti poslao je još jednu poruku. Na društvenim mrežama koje vodi njegov menadžment objavio je fotografiju zagrljenih hrvatskih reprezentativaca i poručio: "Čestitamo rukometnim reprezentativcima."

Iako je puštanje pjesme zabranjeno, nitko nije mogao zaustaviti navijače i igrače da je zapjevaju. Tako smo u posljednjim kadrovima iz arene mogli čuti kako naši igrači i navijači u Malmöu pjevaju stihove popularne pjesme. To valjda nije zabranjeno…