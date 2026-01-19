Obavijesti

POSLAO PORUKU IGRAČIMA

Thompsona nisu pustili u areni, javio se nakon slavlja Hrvatske

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Poslije posljednjeg sučevog zvižduka navijači i igrači zajedno su zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo"

Admiral

Uvertira prije utakmice protiv Nizozemske za hrvatske rukometaše bila je vijest kako je odbijen zahtjev da se pusti pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" u izvedbi Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža u areni u Malmöu. Iako su pjesmu jednom pustili na zagrijavanju, iz EHF-a su poručili kako je to bila greška i da se to više neće ponavljati.

Kako je dan odmicao, stizalo je sve više vijesti, a reagirao je i Hrvatski rukometni savez, poručivši kako oni popis pjesama nisu niti sastavljali te da se ne obaziru na stvari koje nisu u sferi samog sporta. Za 24sata situaciju je komentirao i autor teksta koji je prvi objavio kako je pjesma zabranjena, a potom se oglasio i sam Thompson objavom na društvenim mrežama.

EHF i organizatori potom su "presjekli" i kazali kako više neće biti nacionalnih pjesama te da će se od sada u dvoranama puštati samo playlista koju odrede organizatori.

NAPRAVIO LOWA... FOTO Hm, jesi li pronašao išta? Nizozemski izbornik šokirao je ovim potezom protiv Hrvatske!
FOTO Hm, jesi li pronašao išta? Nizozemski izbornik šokirao je ovim potezom protiv Hrvatske!

Sada, kada je Hrvatska u ključnoj utakmici pobijedila Nizozemsku 35-29 i tako izborila drugi krug Europskog prvenstva, izvođač koji je ovog ljeta na Hipodromu imao najveći koncert u povijesti poslao je još jednu poruku. Na društvenim mrežama koje vodi njegov menadžment objavio je fotografiju zagrljenih hrvatskih reprezentativaca i poručio: "Čestitamo rukometnim reprezentativcima."

Iako je puštanje pjesme zabranjeno, nitko nije mogao zaustaviti navijače i igrače da je zapjevaju. Tako smo u posljednjim kadrovima iz arene mogli čuti kako naši igrači i navijači u Malmöu pjevaju stihove popularne pjesme. To valjda nije zabranjeno…

