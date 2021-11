Ja o ovom predmetu nisam znala ništa. Ako vi mislite da glavni državni odvjetnik može znati za sve predmete koje vodimo, jasno je svakom razumnom da je to nemoguće. Procjena je na državnim odvjetnicima da oni pokušaju zaključiti koji su to predmeti od nacionalnog interesa o kojima moraju izvještavati glavnu državnu odvjetnicu - rekla je Zlata Hrvoj-Šipek 17. studenog 2021. na konferenciji za medije na kojoj su ona i šefica USKOK - a, Vanja Marušić, branile ove dvije institucije nakon što su otkriveni propusti u aferi Softver.

Marušić je na toj konferenciji za medije priznala da su trebali ranije obavijestiti ured europske javne tužiteljice, a Hrvoj Šipek je pokrenula nadzor nad radom USKOK - a. Ubrzo se sve jače nagađalo da će Marušić biti smijenjena. No saborski zastupnici, točnije oporba, traže opoziv upravo glavne državne odvjetnice. Anitkorupcijsko vijeće je odbilo prihvatiti njeno izvješće o radu DORH - a za 2020. godinu.

- Zadužujemo Vladu da pokrene postupak razrješenja glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek - rekao je Nikola Grmoja.

Saborski zastupnici nastavili su ispitivati glavnu državnu odvjetnicu, koja se u par navrata zbunila.

No onda dolazi do obrata. Nikola Grmoja pitao ju je je li i kad je saznala za slučaj Žalac. Ona je do sad tvrdila da nije ništa znala, no Grmoja je inzistirao, a ona je na kraju priznala da je u srpnju 2021. godine u DORH ipak stiglo izvješće o provedenim izvidima u aferi Softver.

- Morat ćete odstupiti - odgovorio joj je Grmoja.

Do sada se Hrvoj Šipek pravdala da se taj slučaj događao 2019. godine, prije njenog mandata i da nju nitko nije informirao o tome. No to očito nije istina.

- Imamo situaciju da ne dobivamo istinite informacije s čela DORH - a - rekla je Sandra Benčić u Saboru.

Saborski odbor za pravosuđe rekao je da će prihvatiti njeno izvješće, a Plenković da će odbaciti zahtjev oporbe da se Hrvoj Šipek razriješi.