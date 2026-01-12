Obavijesti

VIŠE OD 500 MRTVIH

Glavni tajnik UN-a: 'Šokiralo me nasilje nad ljudima u Iranu'

Piše HINA,
Glavni tajnik UN-a: 'Šokiralo me nasilje nad ljudima u Iranu'
Foto: Profimedia

Guterres je pozvao vlasti da "pokažu maksimalnu suzdržanost" glede nepotrebne ili nerazmjerne upotrebe sile

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u nedjelju je pozvao iranske vlasti da "pokažu maksimalnu suzdržanost" u jeku smrtonosnih prosvjeda koji potresaju zemlju.

"Šokiran sam izvješćima o nasilju i pretjeranoj upotrebi sile iranskih vlasti protiv prosvjednika koji su proteklih dana rezultirali smrtima i ozljedama", napisao je na X-u.

"Prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja moraju se u potpunosti poštovati i zaštititi", dodao je.

Guterres je pozvao vlasti da "pokažu maksimalnu suzdržanost" glede nepotrebne ili nerazmjerne upotrebe sile.

Iran Protests
Foto: Profimedia

"Također pozivam na korake koji omogućuju pristup informacijama u zemlji, uključujući obnovu komunikacija", dodao je.

Najmanje 544 osobe ubijene su tijekom masovnih prosvjeda u proteklih 15 dana, priopćila je Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sjedištem u SAD-u.

STRAVA U IRANU Iranska studentica (23) nestala tijekom prosvjeda. Pucali joj u glavu i zakopali je pokraj ceste
Iranska studentica (23) nestala tijekom prosvjeda. Pucali joj u glavu i zakopali je pokraj ceste

HRANA je objavila da su ubijena 483 prosvjednika te 47 pripadnika vojske i snaga za provođenje zakona. Među ubijenima je i osmero djece, uz petero ubijenih civila koji nisu prosvjedovali i tužitelja povezanog s vladom.

Iran Protests
Foto: Profimedia

Informacije se nisu mogle odmah neovisno provjeriti.

Stvarni broj poginulih mogao bi biti puno veći, jer je komunikacija s vanjskim svijetom ozbiljno ograničena zbog prekida interneta i blokiranih telefonskih linija.

Prosvjedi su počeli  prije otprilike dva tjedna zbog teške ekonomske krize u zemlji, ali su se brzo pretvorili u političke prosvjede protiv vlasti Islamske Republike.

