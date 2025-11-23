Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu

Započeli su sastanci s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, objavio je na Telegramu Jermak, koji predvodi deveteročlano izaslanstvo koje je imenovao predsjednik Volodimir Zelenski.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

Sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.

- Zauzimamo iznimno konstruktivan stav. Nastavljamo raditi zajedno prema postizanju trajnog i pravednog mira za Ukrajinu - rekao je Jermak, čelnik ureda predsjednika Zelenskog. Dodao je da je niz sastanaka planiran u raznim formatima.

Zelenski je rekao da nastoji iznaći alternativne prijedloge. Nakon što su pregovori počeli, rekao je da timovi iz Ukrajine, SAD-a i Europe blisko surađuju i rade na koracima da okončaju rat.

- Krvoproliće mora biti zaustavljeno, i moramo se pobrinuti da se rat više nikad ne rasplamsa. Čekam rezultate današnjih pregovora i nadam se da će svi sudionici biti konstruktivni. Svi trebamo pozitivan ishod - rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine.

Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a Zelenski je dao naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternative.