IZBIO POŽAR

Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ilustracija - Reuters

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov

Ukrajinski dronovi pogodili su u nedjelju elektranu Šatura, oko 120 km istočno od Kremlja, rekao je Vorobjov. Neprovjerena video snimka na Telegramu pokazuje nekoliko prasaka, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.

- Neke od dronova uništile su snage protuzračne obrane. Nekoliko ih je palo na područje elektrane. U objektu je izbio požar. Sada je lokaliziran - rekao je Vorobjov.

Tri transformatora u elektrani zapalila su se, prenio je list Kommersant pozivajući se na ministarstvo za hitne slučajeve.

Vorobjov je rekao da je uključeno rezervno napajanje.

Rusija, koja posljednjih mjeseci cilja ukrajinsku energetsku infrastrukturu, oslanja se na ogromne toplane iz sovjetskog doba za opskrbu kućanstava.

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će u nedjelju u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u subotu da je prijedlog od 28 točaka za mir u Ukrajini koji se pojavio ovog tjedna sastavio Washington, unatoč onome što je rekla nekolicina senatora
Naglašavaju da elementi plana koji se tiču ​​EU-a i NATO-a "zahtijevaju suglasnost članica EU-a i NATO-a" te da namjeravaju "nastaviti blisku koordinaciju s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama u nadolazećim danima"

