Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve

Ukrajinski dronovi pogodili su u nedjelju elektranu Šatura, oko 120 km istočno od Kremlja, rekao je Vorobjov. Neprovjerena video snimka na Telegramu pokazuje nekoliko prasaka, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.

- Neke od dronova uništile su snage protuzračne obrane. Nekoliko ih je palo na područje elektrane. U objektu je izbio požar. Sada je lokaliziran - rekao je Vorobjov.

Tri transformatora u elektrani zapalila su se, prenio je list Kommersant pozivajući se na ministarstvo za hitne slučajeve.

Vorobjov je rekao da je uključeno rezervno napajanje.

Rusija, koja posljednjih mjeseci cilja ukrajinsku energetsku infrastrukturu, oslanja se na ogromne toplane iz sovjetskog doba za opskrbu kućanstava.