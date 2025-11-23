Obavijesti

News

Komentari 4
NASTAVAK OFENZIVE

Rusija objavila da je zauzela čak tri grada na istoku Ukrajine

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija objavila da je zauzela čak tri grada na istoku Ukrajine
Foto: STRINGER, ilustracija

Ruska vojska u nedjelju je priopćila da je na istoku Ukrajine, gdje ima prednost nad ukrajinskim trupama, zauzela tri nova grada, javlja AFP. Danas su u Švicarskoj razgovori o mirovnom planu Donalda Trumpa

Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je o zauzimanju Petrivskog u Donjeckoj regiji (istok), gdje se odvija većina borbi, te Tikhea i Otradnoga u Dnjipropetrovskoj oblasti u istočnom i središnjem dijelu zemlju. U tu su oblast ruske trupe ušle tijekom ljeta i brzo napreduju.

Ukrajinska vojska ima poteškoća na bojišnici, trenutno se bori da ne izgubi kontrolu nad nekoliko utvrda na istočnom frontu i počela se povlačiti u nekim sektorima sjevera i juga zemlje gdje se linije nisu pomicale nekoliko mjeseci.

Istovremeno, ukrajinski, američki i europski predstavnici sastaju se u nedjelju u Ženevi kako bi razgovarali o planu predsjednika Donalda Trumpa od 28 točaka za okončanje gotovo četiri godine rata.

SASTANAK U ŽENEVI Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu
Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu

Ovaj plan se u Kijevu gleda sa zabrinutošću zbog ruskih zahtjeva koji, između ostalih, uključuju prepuštanje dijela ukrajinskog teritorija Rusiji, prihvaćanje smanjenja obima ukrajinske vojske i odustajanje Kijeva od pridruživanja NATO-u.

NIJE KONAČNA PONUDA... Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Plan zauzvrat nudi zapadna sigurnosna jamstva Ukrajini kako bi se spriječio još jedan ruski napad, što Kijev traži već godinama.

PREDOMISLIO SE? Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'
Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Kijev na pregovore na temelju ovog dokumenta. Zaprijetio je nastavkom ofenzive u Ukrajini ako to ne učini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu
'ŽELIMO TRAJNI I PRAVEDNI MIR'

Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju
Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve
IZBIO POŽAR

Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov
Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu
SASTANAK U ŽENEVI

Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će u nedjelju u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025