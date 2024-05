Glavni urednici o prijetnjama 'osovini zla': 'To je zlokobna poruka, ne shvaćamo je olako'

Glavni urednici vodećih medija gostovali su u Točki na tjedan na N1. Povod za gostovanje bila je anonimna prijetnja koja je stigla redakciji Nacionala u kojoj se prijeti svim urednicima medija ‘osovine zla’, što je izraz kojeg je premijer Plenković izgovorio na sastanku s HDZ-ovcima prije izbora.

- Ja se ne bojim, to je dio posla. Ako se tim ne možeš nosit, nemoj se baviti tim poslom. To ne znači da se ne radi u ozbiljnim prijetnjama, to za Nacional nije novost - rekao je na N1 Berislav Jelinić iz Nacionala koji dodaje da je zlokobna vrste prijetnje.

- To je stiglo na redakcijski broj. Poslao sam tu poruku ministru MUP, koji je rekao da odmah to prijavim. Policija je agilno pristupila poslu. Zlokobna je stvar, struktura poruke. Radi se o jednoj bolesnoj zamjeni teza, u kojoj bi oni koji upozoravaju na društvene anomalije trebali bit odgovorni za one koji to proizvode, pa bi njih trebalo raznijet. Jasno je od kud se crpi ta retorika - dodao je.

Glavna urednica Telegrama Jelena Valentić kaže da su nelagodu osjetili kada se čitalo što je Plenković rekao. - To nije prijetnja koja dolazi, na koje smo svi navikli, kada imate ovakvu poveznicu ne osjećate se ugodno - kaže.

Glavni urednik 24sata Ivan Buča istaknuo je kako će novinari često odmahnuti rukom na prijetnje. - Opasnost visi u zraku kad se takve prijetnje shvaćaju olako. Sjetimo se slučaja kada je uhićen čovjek koji je imao popis ljudi koje misli likvidirati, među kojima je bilo i više novinara, a imao je i arsenal oružja. Naša redakcija prijetnje prijavljuje - kaže Buča

Policija radi svoj posao konkretno, istaknuo je Jelinić. - To su profesionalci koji svoj posao odrađuju predano. Ja imam dobra iskustva. Dobro je da se osvijesti da se radi o zlokobnoj stvari. Hrvatska je u ovom trenutku na meti hibridnih utjecaja, ova struktura prijetnje koja se referira na ključne riječi Plenkovića može imati drugu razinu. Da je nekome došlo napamet da napravi pomutnju da Plenkovića dovede u fokus - rekao je dodajući da je Plenković pod ogromnim pritiskom.

Dodao mu se da mu se nije sviđalo kolektivna vrsta cviljenja. Te kako će novinari svoj posao raditi unatoč Zakonu Lex AP.

- Odnos premijera prema medijima je apsolutno neprihvatljiv. Nakon što je Telegram razotkrio aferu vezano za Geodetski fakultet, premijer i ministrica sazivali su pressice i govorili da objavljujemo fake news, rezultiralo je uhićenjem, a mi nismo dobili nikakvu ispriku - kaže Valentić s Telegrama. Dodajući da je Plenković rekao kako Dora Kršul, koja je sve objavila, rekao da nije novinarka.

Glavni urednik 24sata, na pitanje isplati li se istraživačko novinarstvo u ovakvim okolnostima, rekao je kako je bitno što o svemu misle čitatelji. - Javnost i publika su ti koji su važni, političarima će uvijek smetati kada se u njih dira, bilo na nacionalnoj ili lokalnoj razini - kaže Buča.

- Sam kontekst toga što je Plenković izgovorio na internom sastanku, ta je poruka bila namijenjena da mobilizira njegove ljude. Ako tako nešto nije mislio, a iskoristio je kao alat, to nije mudro. A ako je to zaista i mislio, onda smo u većem problemu - dodao je i upozorio na sličnu ‘mobilizaciju’ i skandalozne riječi zastupnika Zekanovića prvog dana zasjedanja Sabora, kada je drugog zastupnika usporedio sa zombijem kojem treba zabiti kolac upucati ga.

- Premijer je osjetljiv na novinare, on daje značenje novinarima. Sjetite se Milanovića, njegova se svita nije udostojila odgovarat na pitanja. Plenković hiperventilirao na novinare. Počeo je pokazivati da se loše nosi s pritiscima. Ne slažem se da istraživačko novinarstvo ne nosi novac. Isplati se kvalitetno novinarstvo - kaže Jelinić.

- Amo se sjetit pod kojim se okolnostima riješio Lovrinčevića i Filipovića. On je kralj utjecaja - dodao je.