Glazba, nošnje i isprika. Adidas došao u selo tražiti oprost: Naš 'huarache' nije za modne piste

Direktori Adidasa posjetili su u četvrtak gradić s autohtonim stanovništvom u južnom Meksiku kako bi se ispričali zbog dizajna obuće inspirirane tradicionalnim kožnim sandalima nakon što je meksička vlada tu kompanija optužila za kulturno prisvajanje. Njemačka kompanija za sportsku obuću i odjeću poslala je predstavnike iz svoje meksičke podružnice u Villa Hidalgo Yalalag, gradić u državi Oaxaca, kako bi se i osobno ispričali nakon što su prošli tjedan to učinili pismenim putem.

Problem je izbio nakon što su cipele "Oaxaca Slip On", koje je dizajnirao meksičko-američki dizajner Willy Chavarria, izazvale negodovanje starosjedilaca jer jako podsjećaju na njihove tradicionalne ručno rađene sandale 'huarache'.

Chavarria je u izjavi poslanoj BBC-u rekao: "Duboko mi je žao što je cipela prisvojena u ovom dizajnu, a ne razvijena u direktnom i smislenom partnerstvu sa zajednicom Oaxace."

Poručio je da je namjera uvijek bila odati počast snažnom kulturnom i umjetničkom duhu Oaxace i njenih kreativnih zajednica.

Meksička predsjednica bila je među onima koji su se usprotivili ovoj obući, koja je navodno napravljena u Kini bez konzultacija ili priznanja zasluga zajednicama koje su stvorile dizajn.

"Shvaćamo da je ova situacija mogla izazvati nelagodu i stoga se javno ispričavamo", rekla je Karen Gonzalez, voditeljica odjela za pravne poslove u Adidas Mexico.

U mjestu Villa Hidalgo Yalalag se okupilo nekoliko desetaka ljudi na vanjskom sportskom igralištu kako bi čuli predstavnike Adidasa. Na događanju je izvođena tradicionalna glazba, a ljudi su bili u tradicionalnim nošnjama.

Gonzalez je napomenula da će Adidas ubuduće nastojati surađivati s Villa Hidalgo Yalalagom kako bi se zajamčilo poštivanje kulturnog blaga. Ta zajednica broji nešto manje od 2000 ljudi.

Gradonačelnik Eric Fabian se zahvalio Adidasu na održanom obećanju.

Početkom mjeseca predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum izjavila je na konferenciji za novinare da "velike kompanije često preuzimaju proizvode, ideje i dizajne od autohtonih zajednica" te da vlada razmatra pravni dio kako bi ih mogla podržati.

Kulturna aproprijacija se definira kao "nepriznato ili neprimjereno usvajanje običaja, praksi, ideja jednog naroda ili društva od pripadnika tipično dominantnijeg naroda ili društva".