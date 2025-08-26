Obavijesti

VOLI ZASVIRATI HARMONIKU...

Glazbena obitelj zabranitelja! Kći pjeva, sin svira, a Nediljko Genda pjeva i svira! Evo snimke

Piše 24sata,
Gendu, koji je bio vođa prosvjeda protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu, koji je na kraju otkazan, razljutila je opaska naše novinarke da mu sin svira srpske pjesme, a kći pjeva pjesme Arkanove udovice...

Prava glazbena obitelj! Kći Emili pjeva pjesme Cece, Arkanove udovice. Sin na harmonici svira pjesmu srpskog pjevača Miroslava Ilića, kojem je prije osam godina otkazan nastup u Sarajevu jer jer se otkrilo da je pjevao na manifestaciji pod imenom "Kupusijada" u rodnom mjestu Mrčajevci, a tamo je izveo pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", koju je originalno izvodio Baja Mali Knindža, a koja sadrži stih: "Pošla majka sina da potraži,/ Pa se javi đeneralu Draži/ Čiča Dražo, gde je moje dete/ čuvaju ga srpske bajonete...

A otac Nediljko Genda, vođa benkovačkih zabranitelja, i pjeva i svira! Doduše, on, čini se, izbjegava srpske pjesme. 

KĆI CECU, MALI ILIĆA Genda: Sad ću malome reći da uzme harmoniku kad dođete da bi vam odsvirao Miroslava Ilića!
Na YouTubeu se može naći više njegovih izvedbi pjesme "Tko je tuka Stankovce u zoru"... Ovo je dio teksta.

"Tko je tuka Stankovce u zoru,
 i hrvatski Biograd na moru...
Tko je selo Nadin zapalio, 
u Škabrnji zločin učinio...
Franjo Tuđman kad nas je pozvao, 
nijedan mu nije odustao..."

....

"Na noge se ustaše Hrvati
Jer Hrvati ničeg se ne plaše
Samo brane ono što je naše..."

"NIJE BILO PROPUSTA" Stručni tim objavio je mišljenje o postupanju policije u slučaju Benkovac. Evo što su zaključili
ĆAĆA NIJE REKAO SVE Kći zabranitelja nije izbačena iz policije zbog Thompsonovog stiha, nego zbog crtanja 'U'?!
-  Posao vam je da uništavate moj život, je l'? I vi meni sad pričate o Miroslavu Iliću, o Ceci Ražnatović. O čemu vi pričate? Ja znam tko sam i što sam gospođo. Imam troje dice i ženu i molim vas ne zadirete u moje privatne stvari, molim vas - kazao je Genda, koja smatra ima pravo zadirati u to što je kultura, a što ne...

O cijelom prosvjedu u utorak se oglasila i policija. Poručili su da nije bilo propusta. Njihovo priopćenje pročitajte OVDJE.

