Kći zabranitelja nije izbačena iz policije zbog Thompsonovog stiha, nego zbog crtanja 'U'?!

Nediljko Genda, vođa branitelja koji je otjerao kulturni festival iz Benkovca, rekao je da su mu kćer suspendirali iz hrvatske policije na pet godina jer je pjevala Thompsonov stih 'sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko’ u snovima'.

To je odgovorio kad su ga pitali kako komentira to što mu kći pjeva pjesme Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Arkana koji je ubijao po Slavoniji. Nediljko se baš naljutio. Rekao je da ga žele diskreditirati preko kćeri.

No čini se da priča o suspenziji iz policije baš i nije posve točna. Odnosno, točan je samo dio o Thompsonu. Kako piše index, njegova kći je stvarno suspendirana iz policije.

Bilo je to 2019. godine, a o slučaju su uglavnom pisali lokalni portali ne navodeći identitet djevojke, već samo inicijale i E.G. i Zadranka te 1999. kao godinu rođenju.

Izbačena je iz policije

O tom se slučaju počelo pisati dvije godine kasnije, 2021. godine, kad je na Policijskoj akademiji izbila afera zbog objave snimke na kojoj polaznici plešu Užičko kolo.

Tada je policija objavila je izbacila 19-godišnju djevojku koja je inicirala snimanje i objavu. Kako piše Lupiga.com, u komentarima na tu vijest počela se spominjati i suspenzija djevojke E.G. Da se stvarno radi o njegovoj kćeri potvrdio je sam Genda 2021. na Facebooku.

- Dragi prijatelji, prosudite sami, tko vlada na policijskoj akademiji, pročitajte tekst i cura koja se spominje u tekstu od prije dvije godine je moja kćer - napisao je tada Genda na Facebooku.

Ćaća nije rekao cijelu priču

No ispostavilo se da je Gendina kći suspendirana jer je crtala ustaško 'u' kako bi povrijedila kolegicu islamske vjeroispovijesti, a uz to joj je i glasno puštala Thompsonove pjesme.

Protiv Zadranke je podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu, a sud ju je proglasio krivom i kaznio novčano.

Reagirala je tada i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH koja je u srpnju 2021. godine ministru Davoru Božinoviću uputila otvoreno pismo zbog Užičkog kola, ali i zbog slučaja E.G.

Kako su tada naveli u pismu, njezino crtanje po oglasnoj ploči protumačilo se kao promocija bivših totalitarnih režima“ kada je nacrtala slovo U i križ iznad njega.