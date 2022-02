Vidio sam na Facebooku Hrvojev status kako moli da ga netko primi, da nema gdje živjeti. Kontaktirao sam ga, ponudio mu smještaj. Planirali smo da će to biti kratko jer kako je Hrvoje rekao, treba mu samo dok se ne snađe, a moja supruga Sunčana je u to vrijeme bila na moru zbog posla, pa nije niti znala što ja radim i koga sam uselio u kuću. Kad je Hrvoje došao, imao je toliko stvari da smo popunili ovaj balkon, priča nam Dino More, zagrebački glazbenik poznat pod nadimnkom Tremens. No to nije bilo samo za vrijeme ljetnih mjeseci kako je mislio Dino. Hrvoje je na kraju kod njih ostao godinu i tri mjeseca.

- Javio sam Sunčani što sam napravio, nije bila oduševljena i rekla je neka nađem soluciju s obzirom na to da je ona bila trudna. Kad se vratila i ona je prigrlila Hrvoja i pristala da ostane - ispričao nam je Dino, te dodao kako je Hrvoju pripala sadašnja dnevna soba.

Kad bi skupljali namještaj po Zagrebu za Hrvojevu sobu, Hrvoje bi pokazivao klupice gdje je nekada znao spavati što je na Dina ostavilo snažan dojam. Hrvoje nije htio ljenčariti pa je Dini pomagao oko pojedinih poslova koliko je mogao.

- Inače ovu kuhinju je upravo on obojao kad mene nije bilo, iako sam to planirao ja napraviti. Na kraju je obojao bolje nego što bi ja. Često bi mi pomogao oko kuće, okućnice i adaptacije. A navečer bi zajedno povremeno popili pivo - smije se Dino, koji nam je otkrio da ga je Hrvoje slušao na radiju 101 još kad je Dino bio spiker.

I tako, dani su prolazili, a Hrvoje je sve više postajao dio Dinine obitelji.

No, kad se rodila Rima, shvatili su da će sad biti malo teže pa su Hrvoju sredili sobu na prvom katu, a par mjeseci kasnije Dino mu je pronašao posao, smještaj i Hrvoje koji je beskućnik od srednje škole, već tri mjeseca stoji sam na svojim nogama. Ispostavilo se i da je odličan radnik.

Hrvoje nije jedini kojem je Dino pomogao u nevolji. Dino je vlasnik prijevozničke tvrtke i ima kombi pa je tako i za vrijeme teških prirodnih nepogoda pomogao mnogima. Sve je krenulo s poplavama u Gunji kad se odlučio pomoći ljudima, a nakon velikog potresa u Baniji također se dao u akciju.

Iako je i sam imao težak život, majka nije marila za njega i brata i živjeli su u kamp kućici, on je ipak odlučio pomagati drugima.

