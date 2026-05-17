Glazbenik Peki se oprostio od ubijenog dečka: Cili Drniš plače. Išao je pošteno zaraditi kruh...

Ubojstvo mladića (19) iz Drniša potresa cijelu Hrvatsku i šire. Na svom Instagram kanalu oglasio se i treper Josip Pekas, mnogima poznatiji kao Peki. Prenosimo potresnu objavu mladog glazbenika iz Drniša.

"Večeras naš grad ne spava. Svitla gore ko i svake druge večeri, ali ništa više nije isto. Jedan mladi život ugašen je prerano. Brutalno i besmisleno. Momak od samo 18 godina izašao je zaraditi pošteno svoj kruh. Dostaviti nekome hranu. Odraditi smjenu i vratiti se kući. Imao je planove. Snove, ljude koji su ga voljeli. Imao je cijeli život ispred sebe. A sada ga više nema...

Najstrašnije je pomisliti na trenutak kada je njegova obitelj shvatila da se neće vratiti. Na tišinu koja je nastala nakon poziva kojeg nijedan roditelj ne bi smio primiti. Na praznu sobu. Nepročitane poruke. Nedovršene planove i život koji je stao u jednoj noći.

A još je strašnije znati da je ovo napravilo isto g**no koje je već jednom oduzelo nečiji život. Večeras ne plače samo jedna obitelj. Plače cili grad. Jer svi osjećamo istu tugu, isti šok i isto pitanje. Zašto je opet moralo završiti ovako? Počivaj u miru, dječače. Grad plače za tobom"

Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, cijelu noć i jutro pokušavaju ući u trag 50-godišnjem ubojici iz Drniša. Policija je blokirala šire područje grada, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom, pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova.

"Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192. Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr", naveli su iz policije.