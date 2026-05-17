Svjedokinja: 'Čuo se pucanj, a potom disanje na terasi. Izašli smo pomoći, pozvali Hitnu...'

Ovo je strašno, zločin, vjerujte mi, pod šokom smo. Ostaješ bez teksta, nisam spavala cijelu noć, tek jutros sam postala svjesna svega, mi smo mu skočili u pomoć, našli smo dečka na terasi, još pod dojmom događaja ispričala nam je žena koja poznaje ubojicu Kristijana Aleksića (50) i ubijenog. Za Aleksićem, kojega dovode u vezu s ubojstvom mladića, jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, intenzivno traga policija te upozorava građane, ako ga vide, da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan.

Naša sugovornica kaže da je navečer oko 23 sata čula jedan pucanj.

- Čim sam čula pucanj, ja i suprug smo izletjeli van. Čula sam disanje na terasi i rekla suprugu da je sigurno nekog upucao. Rekla sam suprugu da ide provjerit jer je ipak on bio u ratu i bolje se snalazi u takvim situacijama. Odmah smo zvali Hitnu pomoć i policiju. Nažalost dečko nije preživio. Stvarno mi nije jasno da dijete od 19 godina upucaš i pobjegneš - govori naša sugovornica.

Ogorčena je jer smatra da su sve službe zakazale te da je ovo nije jedan pokazatelj da sustav ne funkcionira.

- Nikad za ništa nije odgovarao, a svi znaju da je tempirana bomba. To je dijete bilo pravi anđeo - kaže.

Drnišane je u subotu navečer potresa strašan zločin. Aleksić, koji je odranije poznat policiji i već je ubio, ponovno je okrvario ruke. Ovoga puta bez ikakva povoda lišio je života mladog dostavljača hrane, mladića pred kojim je bio život nakon čega je pobjegao.

Velik broj policajaca i specijalaca odmah je stigao u Drniš u potrazi za ubojicom. Navečer su ga, doznajemo, tražili dronovima, a ujutro su potragu nastavili helikopterom. Na mjesto događaja, u dvorište obiteljske kuće u kojoj je počinjen zločin, doveli su i službenog psa i vodiča, te će, i na taj način, pokušati ući u trag ubojici.

- Jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja na mjestu događaja ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem - priopćila je PU šibensko-kninska.

Dodaju da je počinitelj od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

- Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192. Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr - apeliraju iz policije.