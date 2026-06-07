Gledala izvještaj o nestanku curice (11), pa užasnuta otrčala kod roditelja: 'Mama, to je on!'

Slučaj koji je zgrozio Francusku dobio je tragičan epilog pronalaskom tijela 11-godišnje Lyhanne u napuštenom silosu za žito. Njezin nestanak 29. svibnja pokrenuo je nacionalni bijes, ne samo zbog zločina, već i zbog otkrića o nizu pravosudnih propusta koji su osumnjičenika, unatoč prijašnjim prijavama za zlostavljanje djece, ostavili na slobodi, piše France24.

Lihanna, učenica šestog razreda, posljednji put je viđena kako nakon škole ulazi u automobil 41-godišnjeg oca njezine prijateljice. Kad se nije vratila, roditelji su alarmirali policiju, čime je pokrenuta opsežna potraga. Oko 170 policajaca i volonteri danima su pretraživali područje. Šest dana kasnije, potraga je okončana pronalaskom tijela u starom silosu, pisali su mediji. Osumnjičeni je uhićen nakon identifikacije na snimkama nadzora. Priznao je da ju je povezao, no tvrdio je da ju je ostavio kod bazena.

Slučaj je dobio novi, još mračniji obrat kada je tužiteljstvo potvrdilo da je osumnjičeni godinama bio prijavljivan za seksualno zlostavljanje maloljetnica. Jedna prijava iz 2020. odbačena je 2024. zbog "nedostatka dokaza". Druga, podnesena u kolovozu 2025., još je bila u obradi u trenutku Lyhanninog nestanka. Najnovija prijava stigla je nakon što je druga 11-godišnjakinja prepoznala osumnjičenika na televizijskom izvještaju o potrazi. Prestrašena, otrčala je majci i povikala: "Mama, to je on!", što je pokrenulo novu istragu.

Otkrića o propustima izazvala su oštre reakcije državnog vrha. Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je šokiran i da slučaj otkriva duboke pukotine u sustavu.

​- Stvari se nisu odvijale kako su trebale. To je jasno. I zato je to neprihvatljivo - poručio je Macron, odstupivši od običaja da ne komentira domaće teme iz inozemstva.

Ministar pravosuđa Gérald Darmanin pokrenuo je istragu, priznajući da sustav ne shvaća ozbiljno riječi djece. Bijes je izrazila i aktivistica Anne-Cécile Mailfert.

​- Zapanjena sam i ljuta. Još jedna desetogodišnja djevojčica skupila je hrabrost, roditelji su joj vjerovali, otišli na policiju, podnijeli prijavu, a onda se ništa nije dogodilo - napisala je.

*uz korištenje AI-ja