SPASIO JE DOKTOR

Gledateljici pozlilo na premijeri filma '260 dana' u Zadru: U pomoć pohrlio poznati liječnik

Gledateljici pozlilo na premijeri filma '260 dana' u Zadru: U pomoć pohrlio poznati liječnik
Voditelj Odjela za nefrologiju srećom se i sam našao na premijeri Sedlarova filma, a kad je primijetio da je gledateljici pozlilo, Nakić se nije puno mislio te je preskočio ogradu i pohrlio pružiti pomoć nesretnoj ženi

Nakratko je prekinuta zadarska premijera novog filma Jakova Sedlara '260 dana', javlja zadarski.novilist.hr Kako navode, premijeru je gledalo oko 5000 ljudi u dvorani Krešimira Ćosića, a ista je bila prekinuta na 10-ak minuta. Naime, jednoj gledateljici je pozlilo, no pomoć joj je pružio liječnik Dario Nakić.

Voditelj Odjela za nefrologiju srećom se i sam našao na premijeri Sedlarova filma, a kad je primijetio da je gledateljici pozlilo, Nakić se nije puno mislio te je preskočio ogradu i pohrlio pružiti pomoć nesretnoj ženi. Gledateljici je uskoro bilo bolje, pa je projekcija filma neometano nastavljena.

Riječ je o filmu koji obrađuje  događaje s početka Domovinskog rata, a otud mu i naziv, 260 je zbroj dana što je u zatočeništvu, pa tako i kao klasični rob, sa svojom obitelji, proveo glavni lik filma koji je, tada u kolovozu 1991. godine kad je zarobljen, imao samo deset godina. 

Srećom, Marijan Gubina je preživio tako da je u svojim odraslim danima zapisao sve što je proživio, što je i kazališno u Osijeku uprizoreno 2014. godine. Ono što je još jedan forte filma – njegov je glumački sastav, pa tako Marijana u starijim danima glumi velika svjetska zvijezda Tim Roth, dok je u ulozi oficira JNA Armand Assante.

