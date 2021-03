Blokada Sueskog kanala ubrzala je prilagodbu globalnih opskrbnih ruta i lanaca koja je u tijeku zbog pandemije covida-19, izjavio je šef danske brodarske tvrtke Maersk Soren Skou.

Prema njegovim riječima, vodeće svjetske tvrtke povećavaju broj dobavljača kako ih netko od njih ne bi "nasukao".

"Prelazimo s pravovremene opskrbe na isporuku 'za svaki slučaj' kako bismo stvorili velike zalihe i izbjegli poremećaje. Incident u Sueskom kanalu natjerat će ljude da razmišljaju o promjeni opskrbnih lanaca", prenosi u ponedjeljak Financial Times izjavu šefa Maerska.

"Dobro je kad isporuka na vrijeme uspije, ali ako ne uspije, prodaja propada", rekao je Skou i dodao da uštede na troškovima pravovremene isporuke ne mogu nadmašiti negativne posljedice gubitka prodaje.

Maersk je svjetski lider u kontejnerskom brodarstvu. Zbog nasukavanja kontejnerskog broda Ever Given i blokade Sueza, preusmjerio je 15 brodova na puno dužu rutu oko Afrike. To povećava vrijeme njihova dolaska do odredišne ​​luke za 10 dana.

Maersk, koji prevozi robu za mnoge najveće svjetske tvrtke kao što su H&M, Nike i Unilever, razmatra upotrebu zračnog prijevoza za isporuku kritičnih komponenata kupcima.