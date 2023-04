Gole plesačice, dolari i šeici: Evo kako je izgledao party u Ritzu netom prije Sabljina ubojstva

Muškarci obučeni kao šeici i djevojke lica prekrivenih hidžabima preplavili su u petak navečer klub Ritz na zagrebačkoj Trešnjevci. Tematska zabava pod nazivom Sheikh‘s Legacy u noćnom klubu mnogima će ostati u sjećanju po ubojstvu Tomislava Sablje u ranim jutarnjim satima.

Ritz je posjetitelje pozvao da se pripreme na ludnicu, uz ples i ritmove DJ Zordana i Bruna Contija. Prema objavama koje su objavili na svom Instagramu, čini se da je atmosfera stvarno bila nevjerojatna.

Plesačice u oskudnim i tijesnim šljokičastim kostimima plesale su na kolutima sa stropova kluba. Bilo je tu prskalica, raskoši, a lažne novčanice dolara letjele su noćnim klubom.

U klub je dopušten ulazak ženskim osobama starijima od 19 te muškarcima starijima od 21 godinu. Tematske zabave stalno se organiziraju u Ritzu - 'Pretty girls, handsome boys, better than Tinder', 'White not?', 'How to have fun?'.

Nitko nije očekivao da će se, nekoliko sati nakon, raskošna zabava pretvoriti u noć koju će dugo pamtiti. Tomislav Sabljo ubijen je u noćnom klubu Ritz u subotu oko 4:45 sati ujutro. Zbog pucnjave, kojoj je prethodila tučnjava, uhićen je redar koji je radio u Ritzu, Kristijan K. koji se brani šutnjom.

Iz Ritza su se oglasili na Instagramu povodom ubojstva.

- Dragi i poštovani gosti, mnogi od vas su zajedno s nama dugo vremena. Neki od Vas i punih osam godina, na različitim adresama na kojima smo radili. Zato vas molimo za razumijevanje zbog nemilog događaja o kojem ste sigurno već doznali iz medija, a koji se dogodio prošle noći u našem i Vašem klubu. Jedan je čovjek, nažalost, završio svoj život. Zbog svega toga, večeras nećemo raditi, a naše se aktivnosti nastavljaju već sljedeći vikend, u petak 28. travnja 2023. - navode na Instagramu.

- Molimo vas da ostanemo vjerni jedni drugima u ovom za nas iznimno teškom trenutku jer ništa se ni slično nije dogodilo tijekom svih godina našeg uspješnog poslovanja i druženja s vama. Našli smo se u situaciji koja nam je nova i nepoznata, ali sigurni smo da već idući tjedan dolaze novi petak i subota navečer kada se nastavljamo družiti s Vama kao i svih ovih godina - napisali su.

