Gondola ljubavi i interesa: On je vodio gradnju žičare, a njegova prisna prijateljica je projektirala

Vladimir Gruborović je posebni savjetnik Milana Bandića i član njegove stranke. Ana Lovinčić je arhitektica donje postaje. Evo kako je izabrana i kako je njenoj tek osnovanoj tvrrki isplaćeno 1,25 mil. kuna

<p>Vrag je u detalju. A nepoznati detalj u aferi zagrebačke sljemenske žičare je da je čovjek koji je u ime grada vodio pripremu i koordinirao gradnju, u prisnim odnosima s arhitekticom koja je projektirala donju stanicu žičare - najskuplji dio projekta.</p><p><strong>Pogledajte video: Koliko nas je koštala žičara?</strong></p><h2>Pitanje sukoba interesa i pogodovanja</h2><p>Sugovornici iz gradske uprave koji poznaju par, tvrde da su <strong>Vladimir Gruborović</strong>, posebni savjetnik Milana Bandića za koordinaciju gradske uprave i arhitektica<strong> Ana Lovinčić</strong> u ljubavnoj vezi, ali nam se niti jedno od njih nije javilo potvrditi tu informaciju. </p><p>O njihovoj prisnosti svjedoči i čitav niz utrka koje su odradili kao strastveni trkači u isto vrijeme i na istim mjestima. Pretragom interneta, može se vidjeti da su Gruborović i Lovinčić u vrijeme dok se pripremala žičara i dok se ona gradila, sudjelovali, među ostalim, na utrkama Učka trail, Baška voda-Omiš, na utrkama u Portugalu, Švicarskoj, BiH, Bugarskoj i na Mljetu...</p><p>Na nekim utrkama imaju redne brojeve jedne za drugim, što znači da su se vrlo vjerojatno zajedno prijavili.</p><p>A to otvara pitanje sukoba interesa i pogodovanja. Jer Milan Bandić je imenovao u studenom 2016. godine Gruborovića za glavnog koordinatora u projektu Žičara. </p><p>- On je morao sve provjeriti, odobriti i slati na potpis. Imao je i sve informacije i bio u kontaktu s tvrtkom Elektroprojekt koja je prvo napravila idejni projekt, a zatim glavni projekt i izvedbene projekte žičare u kojem je sudjelovala Lovinčić. Cijena za njenu tvrtku je povećana za 850.000 kuna – objašnjava nam upućeni sugovornik.</p><p>Gruborović je jedan od osnivača Bandićeve stranke, a bio je u glavnom odboru. A prije gradnje žičare, kreće niz zanimljivih koincidencija. Gruborović kao posebni savjetnik službeno krajem rujna 2016. putuje u Oslo, glavni grad Norveške.</p><p> Razlog puta je "obilazak gradskih površina Osla". U sklopu puta je bio i na sajmu u Švedskoj, a porezni obveznici su taj put platili skoro 20.000 kuna. Zašto je to važno?</p><h2>Veza Zagreba i Osla</h2><p>Prema našim sugovornicima, s njim je o svom trošku, putovala i Lovinčić. A donja stanica žičare ima identičnu fasadu kao i zgrada Deloittea u Oslu. Pa bi taj put mogao biti ključ razrješenja misterije kako je došlo da Zagreb i Oslo dobiju arhitektonsku poveznicu. </p><p>Krajem 2016. godine raspisan je natječaj za glavne i izvedbene projekte žičare.</p><p>Lovinčić početkom 2017. osniva tvrtku Arhitektura u bijelom, a tu, tek osnovanu tvrtku mlade arhitektice, iskusna tvrtka Elektroprojekt uzima za podizvođača. Javlja se na natječaj. I pobjeđuje. </p><p>Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. za cijenu od osam milijuna kuna s PDV-om. Tek osnovanoj tvrtki Ane Lovinčić je trebalo pripasti 400.000 kuna od tog kolača. Ali već u travnju 2018. se ugovor aneksira za dodatnih dva milijuna kuna, a najveći dio od svih podizvođača otpada upravo na tvrtku Ane Lovinčić: 850.000 kuna. </p><p>Umjesto ranijeg idejnog projekta arhitektice iz Elektroprojekta, izgled donje stanice se prepušta Lovinčić i drastično mijenja. Tako je mlada, tek osnovana tvrtka, dobila posao od ukupno 1,25 milijuna kuna. A Zagreb postaju žičare s rješenjem kao u Oslu.</p><p>- Gruborović je kao voditelj i koordinator odobrio takvo povećanje cijene i izmjenu projekta prije nego ga je službeno u ime grada potpisao Bandić – objašnjava iznimno upućeni sugovornik i sve potkrepljuje dokumentima. </p><h2>Tuži Grad</h2><p>Lovinčić sada tuži grad jer su i na njenom projektu napravljene preinake nakon što je Gruborović maknut s mjesta koordinatora početkom 2019. godine. Zagreb pak planira tužiti tvrtku Elektroprojekt i njihove podizvođače za štetu od 80 milijuna kuna. S druge strane, Elektroprojekt kaže da oni nisu ništa krivi i da je Zagreb mijenjao projekt.</p><p>Činjenica je da su samo radovi na žičari poskupjeli 90 milijuna kuna bez PDV-a, a opremanje 12 milijuna kuna. Žičaru će Zagrepčani, s kamatama i popratnom infrastrukturom platiti 709 milijuna kuna, što je čini vjerojatno najskupljom u Europi. A to nisu konačni iznosi.</p><p>I sada, nakon objave sedmosatnog filma u kojem se prikazuju poskupljenja, svi loptaju odgovornošću za enormni rast troškova. Gruborović nam nije odgovorio na pozive i poruke sa zamolbom za komentar.</p><p>Lovinčić je napisala da nema komentara. A kad smo je dodatno pitali o njenoj vezi s Gruborovićem, putovanjima i je li to imalo utjecaj da ona dobije posao i povećanje cijene, samo je kratko odgovorila: Imate krive informacije.</p><h2>Napravila projekt s tek osnovanom tvrtkom</h2><p>Ali žičara nije jedini projekt koji povezuje Gruborovića i Lovinčić. U proljeće 2017. godine, stanovnici zagrebačke Savice su ostali zaprepašteni.</p><p>Preko noći su počeli radovi koji su ogromni park trebali pretvoriti u stazu za trčanje s popratnim sadržajima. Lovinčić je napravila taj projekt s tek osnovanom tvrtkom. Stanovnici su ustali protiv projekta, prosvjedima su obranili park. </p><p>Ali je bio organiziran i kontraprosvjed koji je podupirao projekt. Jedan od kontraprosvjednika je bio upravo Gruborović. Naš sugovornik nam objašnjava kako je došlo do takvog projekta koji je digao na noge građane.</p><p>- Njih oboje su trkači i željeli su takvu staza za trening. Pa je zato ona napravila projekt, a Gruborović ga je progurao u gradu.Cijena je trebala biti viša od 10 milijuna kuna. Ali nisu računali na građane – objašnjava pozadinu i te priče koja vjerojatno nikada ne bi isplivala u javnost da nije afere sa žičarom.</p>