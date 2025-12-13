Obavijesti

News

AUSTRALIJA SVE PLAĆA

Google će graditi podmorske kabele u Papui Novoj Gvineji

Piše HINA,
Foto: Mike Blake

Google-ova tvrtka Alphabet najavila je u petak da će izgraditi tri podmorska kabela u Papui Novoj Gvineji, što financira Australija u okviru međusobnog obrambenog sporazuma

Australski i američki vojni stratezi smatraju da Papua Nova Gvineja, bogata resursima, ali uglavnom nerazvijena, ima cijenjenu lokaciju sjeverno od Australije u vrijeme kada Kina jača svoj utjecaj u regiji.

Vršitelj dužnosti ministra za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju Papue Nove Gvineje i ministar policije Peter Tsiamalili izjavio je u petak da će projekt vrijedan 120 milijuna dolara povezati sjevernu i južnu Papuu Novu Gvineju i autonomnu regiju Bougainville kabelima visokog kapaciteta.

- Cijela investicija financira se kroz obveze Australije prema Ugovoru Pukpuk - rekao je, referirajući se na sporazum o međusobnoj obrani potpisan u listopadu.

Dodao je da projekt odražava zajedničku predanost obje zemlje unapređenju digitalne sigurnosti, regionalne stabilnosti i nacionalnog razvoja. Oko gradnje tih podmorskih kabela Tsiamalili se ovog tjedna sastao s australskim i američkim diplomatima kako bi razgovarali o projektu u Googleovom australskom uredu. Glasnogovornica Google Australia odbila je komentirati projekt.

Australsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je izjavilo da će kabeli sniziti cijene interneta za potrošače, podržati gospodarski rast i povećati mogućnosti obrazovanja. Ugovor Pukpuk daje australskom obrambenom osoblju pristup komunikacijskim sustavima, uključujući satelitske stanice i kabele.

Australija i Sjedinjene Države financirale su razne podmorske kabele preko pacifičkih otoka posljednjih godina kako bi blokirale kineske pokušaje izgradnje vitalnih komunikacijskih veza, koje Canberra smatra sigurnosnim rizikom.

- Australija je izdvojila više od 450 milijuna australskih dolara (300 milijuna američkih dolara) za podršku podmorskoj kabelskoj povezanosti preko Pacifika i Istočnog Timora, uključujući kabel Koraljnog mora između Papue Nove Gvineje, Salomonskih Otoka i Australije - izjavio je australski dužnosnik za vanjske poslove Reutersu u subotu.

