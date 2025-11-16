Goranski župnik sad se okomio na orašara. Tamo 2018. pisao o migrantima: 'Ne dajte im hrane'

Župa Brod javno je istupila protiv postavljanja blagdanskih ukrasa na svom području, poručujući kako takvi sadržaji ne pripadaju hrvatskoj kulturnoj tradiciji, osobito ne u razdoblju prije početka adventa. U priopćenju navode da se ukrašavanjem prije došašća narušava pokornički karakter vremena pripreme za Božić. Posebno im smeta orašar.

Župnik vlč. Josip Tomić poručuje da orašar nije dio hrvatskog ni katoličkog načina ukrašavanja, te ga opisuje kao “simbol zla” i element “okultne i trgovačke prakse” koja, prema njegovu tumačenju, potiskuje kršćanski sadržaj Božića i udaljava pozornost od Isusa Krista.

U rujnu 2018. isti je svećenik vjernike pozvao da migrantima ne daju vodu ni hranu, jer su "vojni dezerteri".

- Predragi u Kristu vjernici, župljani na području Uprave župa Kupske doline! Ovih dana obavijestili su nas nekoji vjernici da su nepoznate osobe tražile od njih vodu i hranu. Iste su nepozvane ulazile na privatne posjede i obiteljske kuće, a provaljivale u napuštene kuće. Dragi vjernici, Crkva od svakoga po propisima traži "putnika primiti" - dakako sveta teološka znanost podrazumijeva pod time putnika, onog koji putuje od svoje kuće do cilja iz kojeg se svojoj kući vraća. U ovom slučaju radi se o tzv. imigrantima najčešće muškarcima, vojnim dezerterima, koji se nisu htjeli odazvati pozivu legalne državne vlasti na obranu svoje domovine, kao i sumnjivim kretanjima žena i djece u cilju naseljavanja europskih kulturnih zemalja. Oni nisu spremni prihvatiti našu tradiciju, običaje i kulturu. Stoga se pozivlju svi župljani da nikoga ne primaju u svoje kuće, ne daju hranu, vodu i prenoćište, te smjesta redarstvenoj vlasti prijave sve one koji nisu im poznati ili nepoznati prolaze našim državnim teritorijem jer oni predstavljaju neposrednu opasnost ne samo Hrvatskom narodu već i Europi. Hrvatska je 500 godina bila predziđe kršćanstva i braniteljica Europe od islamskog krivovjerja. Nastavimo dalje ovu tradiciju i sačuvajmo Europu od najezde islamske ilegalne imigracije. Neka oni (zapadne velevlasti) koji su u tim zemljama napravili probleme i koji su potakli i potiču ilegalnu imigraciju riješe probleme a ne da ih mi rješavamo.

Neka nas Bog i svi sveci Božji, napose sv. Bernard, propovjednik II. Križarske vojne, sv. Pijo V., pobjeditelj po Zagovoru BDM na Lepantu, sv. Ivan Kapistran, pobjeditelj Turaka kod Bieligrada (Beograda), te sv. Nikola Tavelić, propovjednik protiv islamskog krivovjerja, čuvaju od i od svake opakosti ovog vremena - napisao je na Facebooku 2018.

Kako je poslije to komentirao, kao svećeniku mu je "dužnost voditi brigu o svojim župljanima i upozoriti ih na opasnosti ako ih vrebaju". Pojasnio je i zašto je objavu izbrisao s Facebook stranice svoje župe, nakon razgovora s novinarom Indexa.

“Stojim iza onoga što sam napisao, no izjava je u medijima izvučena iz konteksta, a maknuo sam je jer je to moj, a ne crkveni stav. Ne mrzim nikoga… Crkva nas uči da pružimo pomoć putnicima, no ovdje se ne radi o putnicima”, dodao je.

U travnju 2024. Tomić je na svom Facebook profilu objavio da je "na današnji dan 10.04.1941. proglašena Nezavisna Država Hrvatska”, a onda kopirao citat Slavka Kvaternika, ustaškog doglavnika, koji govori o “uskrsnuću NDH”, uspoređujući ga s uskrsnućem Božjeg sina, i gdje poziva Hrvate da “polože zakletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom Poglavniku”.

Citat završava s pozdravom “Za dom spremni”, pisale su "Novosti".

Nadalje župnik je citirao i Vladka Mačeka, tadašnjeg predsjednika Hrvatske seljačke stranke, u dijelu u kojem ovaj poziva “sav hrvatski narod da se novoj vlasti pokorava i da s njom surađuje”.

Naposljetku citirao je i kardinala Alojzija Stepinca koji u Okružnici časnome kleru Zagrebačke nadbiskupije piše u zanosu, između ostalog i sljedeće: “I tko nam može zamjeriti, ako i mi kao duhovni pastiri dajemo svoj prinos narodnom veselju i zanosu, kad se puni dubokog ganuća i tople zahvalnosti obraćamo Božjem Veličanstvu (…). Odazovite se stoga spremno ovom mome pozivu na uzvišeni rad oko čuvanja i unapređenja Nezavisne Države Hrvatske”.

"Novosti" su nazvale župnika Tomića i pitali ga da li je status kojeg je objavio po bilo čemu njemu sporan, s obzirom na zločinačku narav NDH. Dijeli li slučajno kakvu osobnu simpatiju u odnosu na NDH?

– Pa jeste li vi normalni. Ja sam katolički svećenik, Crkva je svoje rekla u vezi toga, Crkva osuđuje svaki režim usmjeren protiv ljudskog dostojanstva, bio on lijevi, desni, srednji. To je samo spomen na taj dan što se dogodilo, nikakvo veličanje ili slično. Link je na članak od jedne povijesne internetske stranice – kazao je župnik, dodavši da se ograđuje od NDH kao i to da “povijest nažalost ne možemo mijenjati, jer da možemo vjerojatno bi i kardinal Stepinac i neki drugi drugačije reagirali”.

Sad pak župa traži da se ukloni orašara, a u slučaju da nadležni to ne učine, pozivaju župljane da ga sami uklone, bez oštećivanja, kako bi se mogao vratiti onima koji su ga postavili.

Naglašavaju da se vjernici imaju pravo zauzeti za očuvanje vlastite tradicije i ukloniti iz javnog prostora sve što smatraju suprotnim katoličkom obilježavanju Božića.

Kakvo je to "zlo" siroti orašar? Nismo uspjeli otkriti.

Datira iz 15. stoljeća, legenda kaže da se usamljeni, a bogati njemački farmer mučio s razbijanjem orašastih plodova pa je pozvao seljane da smisle rješenje. Na "natječaju" je pobijedio lokalni proizvođač drvenih lutaka, koji je napravio orašara čija usta bez po' muke drobe orahe i lješnjake. Orašasti plodovi su jako zdravi - bogati proteinima, zdravim mastima, vlaknima, vitaminima i mineralima, čuvaju srce, smanjuju kolesterol i tlak, poboljšavaju rad mozga.

Božićni ukras orašari su postali puno kasnije, pri kraju 19. stoljeća. U njemačkoj tradiciji, pritom, lutke su simbol sreće, odvraćaju zle duhove, a orašari su, štoviše, zaštitnici kuće. U dječjoj psihologiji lutka pomaže mališanima izraziti osjećaje, pomaže u razvoju govora djece.