Orašari razbjesnili župnika iz Gorskog kotara: 'Simbol zla, nema nikakve veze s Božićem...'

Župa Brod javno je istupila protiv postavljanja blagdanskih ukrasa na svom području, poručujući kako takvi sadržaji ne pripadaju hrvatskoj kulturnoj tradiciji, osobito ne u razdoblju prije početka adventa. U priopćenju navode da se ukrašavanjem prije došašća narušava pokornički karakter vremena pripreme za Božić.

Posebno se ističe kritika na račun postavljenog orašara. Župnik vlč. Josip Tomić ističe da orašar nije dio hrvatskog ni katoličkog načina ukrašavanja, te ga opisuje kao “simbol zla” i element “okultne i trgovačke prakse” koja, prema njegovu tumačenju, potiskuje kršćanski sadržaj Božića i udaljava pozornost od Isusa Krista.

Župa zahtijeva da se ukras ukloni, a u slučaju da nadležni to ne učine, pozivaju župljane da ga sami uklone, bez oštećivanja, kako bi se mogao vratiti onima koji su ga postavili. Naglašavaju da se vjernici imaju pravo zauzeti za očuvanje vlastite tradicije i ukloniti iz javnog prostora sve što smatraju suprotnim katoličkom obilježavanju Božića.

U nastavku pročitajte cijeli status

ŽUPA BROD - JAVNA OSUDA POSTAVLJANJA SADRŽAJA NEPRIMJERENIH HRVATSKOJ KULTURI I POZIV NA UKLANJANJE

Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa.

Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.

Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo.

"Orašar", simbol zla, nema nikakve povezanosti s Božićem.

Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone, bez oštećivanja, kako bi mogao biti predan onima koji su ga postavili.

Vjera traži i javno iskazivanje, a kao vjernici pozvani smo ukloniti sve ono iz javnog prostora što remeti naš hrvatski i katolički način proslave Božića.

Oni koji ovaj ukras smatraju načinom "proslave" Božića, mogu ga slobodno uzeti svojoj kući i u svojoj kući slaviti bilo što, osim Božića, čiji ovaj zli lik nije simbol ni obilježje.

Vlč. Josip Tomić, župnik Župe Brod