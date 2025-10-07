Gordan Grlić Radman u Turkmenistanu, zemlju je nazvao 'susjedom po osjećaju'

Turkmenistan se nalazi daleko od Hrvatske, a ipak su te dvije zemlje „susjedi po osjećaju“, rekao je u utorak u toj zemlji ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, zbog čega se nada sve plodnijoj gospodarskoj suradnji s tom zemljom, mostom Europe i Azije.

„Zbog povijesti borbe za neovisnost i savladavanja izazova imamo međusobno razumijevanje i prijateljstvo“, ocijenio je Grlić Radman, nazvavši to dobrim temeljem suradnje.

Ministar boravi u Ašgabatu, gdje je otvorio Poslovni forum Hrvatska – Turkmenistan, na koji je sa sobom poveo „golemo 24-člano izaslanstvo“, kako je rekao, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore i čelnika hrvatskih tvrtki, navodi se u priopćenju njegova ministarstva.

„Naš je cilj povećati izvoz, diversificirati tržište i graditi dugoročne komercijalne veze“, rekao je Grlić Radman u govoru.

„Otvorili smo novo poglavlje naše suradnje i nadamo se da će u skorijoj budućnosti dolaziti sve više tvrtki u ovu državu“, kazao je, dodajući da mu je „zadovoljstvo što naša bilateralna suradnja raste, s naglaskom na gospodarskim odnosima, stabilnosti i otpornosti.“

Ministra su u Ašgabatu ugostili predsjednik Serdar Berdimuhamedov, predsjednica parlamenta Dünýägözel Gulmanova i kolega Rašid Meredov, s kojim je potpisao dvogodišnji Program suradnje dvaju ministarstava, dokument koji će usmjeravati praktičnu suradnju zemalja partnera u politici, gospodarstvu i kulturi, navodi MVEP.

Ministar nije govorio samo u ime Hrvatske već i u ime Europske unije, rekavši da kao članica te zajednice Hrvatska cijeni Turkmenistan koji je gospodarski „most između Europe i srednje, južne i istočne Azije“, most izgrađen povjerenjem, poštovanjem i održivim rastom.

Atributi Hrvatske kao poželjnog odredišta za ulaganje su činjenica da je „pozicionirana na raskrižju Sredozemlja, središnje i jugoistočne Europe i kao takva osigurava pristup ključnim tržištima i distribucijskim središtima“, naveo je, posebno ističući luku Rijeka i „još pet strateških luka“ te Zračnu luku Zagreb i još „osam strateških zračnih luka“ diljem zemlje.

Obostrana želja za jačanjem parlamentarne i kulturne suradnje posebno je naglašena u svjetlu obilježavanja 30. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Turkmenistana iduće godine, podsjećaju sa Zrinjevca.