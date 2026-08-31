Ksenija Urličić u posljednjem intervjuu za 24sata: 'Sad mi je život mirniji i jednostavniji...'

Umrla je legendarna televizijska urednica i voditeljica Ksenija Urličić, a u svom posljednjem intervjuu s novinarkom Dorom Pek za 24sata u veljači prisjetila se 1992. godine kada je vodila prvi izbor za Miss Hrvatske za Miss svijeta. Na svjetski izbor tad smo poslali Elenu Šuran, dok je Renata Horvat, prva Miss Zagreba od osamostaljenja Hrvatske, proglašena drugom pratiljom.

- Ono što pamtim je naša Anica Kovač, koja je bila prva pratilja u Južnoafričkoj Republici. Na tim izborima uvijek ima nekih iznenađenja, nekog malog skandala ili nečeg sličnog. Tako je to kod svih natjecanja, ne samo ljepote - rekla nam je tada Ksenija.

Život joj je u posljednje vrijeme bio jednostavniji i mirniji, sveden na svakodnevicu koju može pratiti. Najviše vremena provodila je kod kuće i u vrtu, koji joj je posljednjih godina postao vrlo važan.

Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

- Za svoje godine funkcioniram jako dobro - rekla je, iako je priznala da se sve brže umara. Brinula se o svom velikom vrtu koji joj je prošle godine donio i posebno priznanje, prvo mjesto na izložbi Floraart u kategoriji najbolje uređenog kućnog vrta na području Grada Zagreba.

Ambicije su se, rekla nam je tad, s godinama promijenile i sve ih je manje nego prije: 'Kad izađem u grad, idem polako. Prođem stotinjak koraka, pa malo stanem, gledam izloge, odmorim se i idem dalje'.

Bila je svjesna životne faze u kojoj se nalazi i nastojala ju je prihvatiti: 'Pokušavam biti hrabra i znam da je ovo sad ova posljednja etapa. Pokušavam to izdržati i da to bude relativno dobro'.

Zagreb: Dolazak uzvanika na finalnu večer Dore | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Prisjetila se i majke, koja je doživjela 92 godine i dugo bila vitalna.

- Govorila je: 'Zašto je mene život toliko ponizio zadnje godine'. Više niste što ste bili, sve ste nemoćniji - rekla je te dodala da joj to tad nije bilo jasno, a da danas razumije.

Život joj se sve više sveo na odlaske na sprovode. 'Nestalo je jako puno prijatelja. Grozno, ali to vam je životni ciklus. Svatko to mora proživjeti', znala je.

Bila je i na ovogodišnjoj Dori, iako je priznala da joj je to bio veliki napor. Svidjela joj se pobjednička pjesma 'Andromeda' grupe Lelek.

- Cure su mi baš prirasle srcu, bile su drukčije - otkrila nam je tada za kraj.