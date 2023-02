Gordan Jandroković: Oporba i dijelom predsjednik Republike pritišću nadležne institucije

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je, komentirajući aferu vezanu uz sms poruke, istaknuo kako je važno da nadležne institucije ne budu pod pritiskom upozorivši da ono što rade oporba i dijelom predsjednik Republike predstavlja pritisak na nadležne institucije.

"Ne mogu reći da je nešto pritisak dok ne vidim cjeloviti materijal. To može biti informiranje o nečemu, može biti zahtjev vezano uz nešto, ali iz ovih materijala koje imamo - to je jako teško procijeniti. Zato je važno da institucije nisu pod pritiskom", izjavio je Jandroković novinarima u Saboru, zamoljen za komentar sms afere.

Smatra kako ono što radi oporba i dijelom predsjednik Republike Zoran Milanović predstavlja pritisak na nadležne institucije. "To je pritisak", kazao je i pozvao oporbu da to ne čini.

Podsjetio je i da su nadležne institucije do sada procesuirale veliki broj političkih dužnosnika, pri čemu su u nekim situacijama neki završili u zatvoru, a neki su oslobođeni. Smatra kako bi s njegove strane bilo neoprezno i neprimjereno kada bi prejudicirao da je netko kriv.

Bilo bi vrlo neoprezno i neprimjereno s moje strane kada bih prejudicirao da je netko kriv. Nije zadatak saborskih zastupnika, niti predsjednika Hrvatskog sabora da procjenjuje nečiju krivnju. Mi smo zakonodavno tijelo i meni je vrlo teško slušati kolege koji tuže, presuđuju i zazivaju zatvore. To nije primjereno, to nije demokracija. To je totalitarni koncept", upozorio je.

Upitan kako mu se te poruke čine "na prvi pogled", odgovorio je da je to "kako se čini na prvi pogled" zamka koju treba izbjeći jer se nešto može činiti kompromitirajućim, a u konačnici se pokaže da nije tako. Podsjetio je i da ima primjera političara koji su već bili osuđeni od medija, javnosti i posebice oporbe, a na kraju se pokazalo da nisu bili krivi.

Jandroković je, na novinarsko inzistiranje, više puta ponovio kako o tome nema sve informacije, a temeljem onoga što je vidio u medijima to može biti neki kontekst ili isječak. "Time se bave istražitelji, Uskok, DORH, policija. Oni mogu reći je li netko nešto zgriješio ili nije, je li netko kriv ili nije kriv", poručio je.

U komunikaciji s Jakupčićem nema ništa sporno

Upitan za komentar njegove komunikacije s bivšim predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem, Jandroković je podsjetio da mu se Jakupčić u sms porukama žalio, ali ne zna zašto je odabrao baš njega za to ili se samo njemu žalio.

"Činjenica je da tu nema apsolutno ništa što je sporno. Mene nije pitao o upravljanju poduzećem ili bilo kakvim kadrovskim odlukama nego se požalio na neke odjeke političkih zbivanja koje su se događali", kazao je.

Upitan je li u porukama u kojima se spominje AP riječ o premijeru Andreju Plenkoviću, Jandroković je kazao: Vjerojatno je riječ o premijeru. No, poručio je, vrlo je bitno i u kojem kontekstu se spominje.

"Vidljivo je da su oni koji su ga spominjali ne previše zadovoljni s onim kako je on radio i što je činio. Nemam uvid u cjelokupni dokument i ne mogu presuđivati temeljem djelomične dokumentacije i djelomično prenesenih informacija", rekao je.

