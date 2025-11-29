Gordan Jandroković pozvao je predsjednika egipatskog parlamenta u posjet Hrvatskoj

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se u subotu, u okviru samita Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, s predsjednikom Zastupničkog doma parlamenta Egipta, zemlje koja je jedan od ključnih trgovinskih partnera RH na području sjevera Afrike i Bliskog istoka, i pozvao ga u posjet Hrvatskoj. Kako je priopćeno iz Sabora, Jandroković i Hanafi Ali El Gebali ustvrdili su kako su odnosi dviju država odlični i prijateljski, a posljednjih godina naročito osnaženi čestim sastancima na visokoj razini. Složili su se kako taj pozitivan trend treba pratiti tješnja parlamentarna suradnja. U tom je kontekstu Jandroković pozvao El Gebalija da posjeti Hrvatsku.

Egipat je Hrvatskoj jedan od ključnih trgovinskih partnera na području sjevera Afrike i Bliskog istoka, a trgovinska razmjena između dviju zemalja tijekom 2024. zabilježila je porast od 15 posto u odnosu na godinu ranije. Zajednička je ocjena kako postoji snažan interes za produbljivanje gospodarske suradnje.

Sporazumima poput onoga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te o suradnji između luka Rijeke i Aleksandrije vrlo se konkretno učvršćuje okvir za tu suradnju, rekao je Jandroković. Ujedno je ukazao na vrlo kvalitetnu hrvatsku tehnologiju, znanja i iskustva u sektoru obrambene industrije. Podsjetio je i na geostratešku poziciju i ulogu Hrvatske kao regionalnog energetskog čvorišta, složivši se s predsjednikom El Gebalijem o važnosti nastavka energetske suradnje između hrvatskih i egipatskih tvrtki.

Jandroković je iskazao predanost Hrvatske daljnjem jačanju odnosa između Europske unije i Egipta. Osvrnuo se i na činjenicu kako je stratešku važnost Mediterana prepoznala i aktualna Europska komisija. Podsjetivši kako od 1. siječnja 2026. Hrvatska preuzima predsjedanje skupinom mediteranskih članica Europske unije - MED9, Jandroković je informirao egipatskog kolegu da će hrvatski prioriteti sljedeće godine biti sigurnost, otpornost i gospodarska održivost mediteranskog područja.

Bilo je riječi o složenoj sigurnosnoj situaciji na području Bliskog istoka i Afrike, pri čemu je Jandroković posebno pohvalio posredničku ulogu Egipta u međunarodnim naporima za okončanje krize u Gazi, navodi se u priopćenju.