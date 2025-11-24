Obavijesti

Jandroković: U Ukrajini se brane zajedničke vrijednosti

Piše HINA,
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Ukrajini se danas brane zajedničke vrijednosti pa se i potporom Kijevu te vrijednosti štite i ulaže se u sigurniju i predvidljiviju budućnost, rekao je u ponedjeljak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u govoru na 4. samitu Međunarodne krimske platforme u Stockholmu. "Vjerujem da se naše zajedničke vrijednosti brane danas u Ukrajini tako da nastavkom podrške Ukrajini također štitimo te vrijednosti i ulažemo u sigurniju i predvidljiviju budućnost za sve nas", rekao je Jandroković. Istaknuo je da je zato važno ostati čvrsto uz Ukrajinu i zagovarati opravdane zahtjeve, potrebe i interese te države.

U kontekstu aktualnih posredničkih nastojanja američke administracije s ciljem okončanja rata u Ukrajini, važno je jačati pritisak na Rusiju kao agresora, rekao je predsjednik Sabora. 

Naglasio je i važnost odlučnog zauzimanja za poštivanje međunarodnog prava, koje Rusija u Ukrajini krši razaranjem, okupacijom i nezakonitom aneksijom pojedinih ukrajinskih regija.

ROK ZA DOGOVOR Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima
Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima

Ideja da je dopušteno granice mijenjati silom izrazito je opasna jer bi to značilo da je sila iznad zakona, odnosno međunarodnog prava, kazao je Jandroković, dodavši kako se treba suprotstaviti takvoj logici te braniti načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Dodao je i kako Hrvatska dobro razumije što znači boriti se vlastite političke odabire i suočiti se agresorom koji ih odbija prihvatiti.

"To je dodatni razlog kontinuirane hrvatske potpore Ukrajini – političke, financijske, humanitarne i vojne. Ona uključuje i dijeljenje specifičnih hrvatskih iskustava stečenih u Domovinskom ratu i nakon njegova završetka – od razminiranja i procesuiranja ratnih zločina do skrbi o braniteljima i mirne reintegracije."  

On je podsjetio da je upravo u Hrvatskoj u listopadu 2022. godine inaugurirana parlamentarna dimenzija Međunarodne krimske platforme, u suorganizaciji Hrvatskog sabora i Vrhovne Rade Ukrajine te da je s prvog samita poslana nedvosmislena poruka potpore Ukrajini, njenoj neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu, uz najsnažniju osudu ruske agresije.

Današnji samit u Stockholmu potvrda je kontinuiteta i predanosti tim istim porukama i načelima te nastavka snažne međuparlamentarne potpore Ukrajini, istaknuo je predsjednik Jandroković.

