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STRAŠAN ZLOČIN

VIDEO PAKAO U BELFASTU. Gore busevi, centri za migrante

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO PAKAO U BELFASTU. Gore busevi, centri za migrante
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Foto: Isabel Infantes

Tražitelj azila iz Sudana pokušao je u ponedjeljak oko 22:30 kuhinjskim nožem odrubiti glavu Stephenu Ogilvieu, muškarcu u četrdesetim godinama

U utorak su u Belfastu izbili neredi nakon što je prethodne večeri migrant iz Sudana nožem izbo lokalnog stanovnika i pokušao mu odrubiti glavu. Na meti prosvjeda i nereda su i azilni centri za migrante, a zapaljeni su i automobili, autobusi te kante za smeće.

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Prosvjednici u Belfastu zapalili autobus nakon napada nožem VIDEO
Prosvjednici u Belfastu zapalili autobus nakon napada nožem | Video: 24sata/reuters

Naknadni prosvjedi zabilježeni su diljem Sjeverne Irske te u Glasgowu i Edinburghu u Škotskoj, kao i u Southamptonu u Engleskoj. U Southamptonu su se neredi događali i prethodnog tjedna nakon ubojstva Henryja Nowaka.

Aftermath of anti-immigrant protests after a June 8 knife attack left a man seriously injured and prompted police to declare a critical incident, in Belfast
Foto: Isabel Infantes

Neredi su zahvatili Belfast, a diljem pokrajine zapaljene su kuće i vozila. Tražitelj azila iz Sudana pokušao je u ponedjeljak oko 22:30 kuhinjskim nožem odrubiti glavu Stephenu Ogilvieu, muškarcu u četrdesetim godinama. Nekoliko ljudi suprotstavilo se napadaču do dolaska policije, a jedan ga je muškarac pokušao zaustaviti palicom za hurling. Ogilvie je preživio te je hospitaliziran u teškom stanju s ozbiljnim ozljedama očiju, lica i leđa. Policija je priopćila da se napad zasad ne vodi kao teroristički čin, no istraga je još u ranoj fazi.

Aftermath of anti-immigrant protests after a June 8 knife attack left a man seriously injured and prompted police to declare a critical incident, in Belfast
Foto: Isabel Infantes

Policija u Sjevernoj Irskoj priopćila je da je uhitila sudanskog državljanina zbog napada nožem te dodala da se napad vodi kao pokušaj ubojstva, ali ne i kao sumnjivi teroristički čin.

Policija je također pozvala građane na smirenost nakon što su izbili prosvjedi protiv migracije. Poziv je uslijedio godinu dana nakon tjedna nereda koji su potresli Sjevernu Irsku nakon pokušaja silovanja jedne učenice.

GORE AUTI I AUTOBUSI FOTO Prosvjedi u Belfastu ne prestaju: Maskirani muškarci palili kuće i tjerali ljude na ulicu
FOTO Prosvjedi u Belfastu ne prestaju: Maskirani muškarci palili kuće i tjerali ljude na ulicu

Britanski premijer Keir Starmer opisao je napad kao „gnusan” te zahvalio građanima koji su intervenirali i pokušali pomoći žrtvi.

„Stravičan napad koji se sinoć dogodio u Belfastu izaziva zgražanje. Nemam nimalo tolerancije prema ovakvim odvratnim činovima nasilja na našim ulicama. Moje su misli prije svega uz žrtvu, a zahvaljujem hitnim službama, uključujući i građane koji su intervenirali”, napisao je Starmer.

Glavni politički čelnici Sjeverne Irske u zajedničkom su priopćenju osudili napad, nazvavši ga „stravičnim”, te pozvali na smirenost dok policija provodi istragu.

Zamjenica prve ministrice Emma Little-Pengelly u obraćanju parlamentu u Stormont zatražila je „jasnu, pravodobnu i transparentnu komunikaciju” nadležnih tijela tijekom istrage, istaknuvši da je „ključno utvrditi činjenice, ali i spriječiti širenje dezinformacija i glasina”.

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