Gori kamion u tunelu: Zatvoren dio autoceste Zagreb - Macelj

Zbog izvanrednog događaja potpuno je zatvoren dio autoceste A2 Zagreb–Macelj. Kako javljaju nadležne službe, promet je obustavljen u oba smjera između čvorova Krapina i Trakošćan zbog požara na teretnom vozilu u tunelu Sveta Tri Kralja.

Vatrogasne i interventne službe su na terenu, a promet se do daljnjega ne može odvijati kroz tunel. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje jer su se na tom području već stvorile kolone.

Obilazak je organiziran državnim cestama između čvorova Krapina i Trakošćan, a vozače se poziva da prate upute policije i prometne signalizacije te, ako je moguće, koriste alternativne pravce.

Više informacija o normalizaciji prometa bit će poznato nakon što se požar u potpunosti ugasi i tunel osigura za promet.