Obavijesti

News

Komentari 0
VATROGASCI NA TERENU

Gori kamion u tunelu: Zatvoren dio autoceste Zagreb - Macelj

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Gori kamion u tunelu: Zatvoren dio autoceste Zagreb - Macelj
Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zbog požara na teretnom vozilu zatvoren je tunel Sveta Tri Kralja. Promet na A2 preusmjeren je na državne ceste između Krapine i Trakošćana

Admiral

Zbog izvanrednog događaja potpuno je zatvoren dio autoceste A2 Zagreb–Macelj. Kako javljaju nadležne službe, promet je obustavljen u oba smjera između čvorova Krapina i Trakošćan zbog požara na teretnom vozilu u tunelu Sveta Tri Kralja.

Vatrogasne i interventne službe su na terenu, a promet se do daljnjega ne može odvijati kroz tunel. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje jer su se na tom području već stvorile kolone.

DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Obilazak je organiziran državnim cestama između čvorova Krapina i Trakošćan, a vozače se poziva da prate upute policije i prometne signalizacije te, ako je moguće, koriste alternativne pravce.

Više informacija o normalizaciji prometa bit će poznato nakon što se požar u potpunosti ugasi i tunel osigura za promet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi
ŠTO NAS ČEKA U 2026.?

Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Faza La Niñe, hladnog lica globalnog klimatskog mehanizma poznatog kao ENSO, dosegla je vrhunac kasno u jesen, no već sada, ranije nego što je uobičajeno, pokazuje znakove rapidnog slabljenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026