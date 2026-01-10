Zbog požara na teretnom vozilu zatvoren je tunel Sveta Tri Kralja. Promet na A2 preusmjeren je na državne ceste između Krapine i Trakošćana
Gori kamion u tunelu: Zatvoren dio autoceste Zagreb - Macelj
Zbog izvanrednog događaja potpuno je zatvoren dio autoceste A2 Zagreb–Macelj. Kako javljaju nadležne službe, promet je obustavljen u oba smjera između čvorova Krapina i Trakošćan zbog požara na teretnom vozilu u tunelu Sveta Tri Kralja.
Vatrogasne i interventne službe su na terenu, a promet se do daljnjega ne može odvijati kroz tunel. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje jer su se na tom području već stvorile kolone.
Obilazak je organiziran državnim cestama između čvorova Krapina i Trakošćan, a vozače se poziva da prate upute policije i prometne signalizacije te, ako je moguće, koriste alternativne pravce.
Više informacija o normalizaciji prometa bit će poznato nakon što se požar u potpunosti ugasi i tunel osigura za promet.
