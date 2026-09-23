VIDEO Gori Kino Tuškanac u Zagrebu: Na terenu i policija

U srijedu navečer izbio je požar u Zagrebu na adresi Tuškanac 1. Kako doznajemo, planulo je Kino Tuškanac.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Tuškancu | Video: čitatelj/24sata

Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru, a na terenu je i policija. Policijsko vozilo blokiralo je prolaz iz Mesničke ulice prema Tuškancu.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Kino Tuškanac dobro je poznato zagrebačkim ljubiteljima filma po retrospektivama i suvremenim filmovima koji rijetko dolaze na redovni kinorepertoar. Njegov program vodi Hrvatski filmski savez.

Zasad nema potvrđenih informacija o uzroku požara, mogućim ozlijeđenima ni šteti.