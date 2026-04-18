VELIKI POŽAR
Gori naftni terminal u ruskoj regiji Krasnodar. Traže uzrok
Požar je izbio na naftnom terminalu u južnoj ruskoj regiji Krasnodar, priopćio je regionalni stožer za hitne slučajeve rano u subotu navodeći kako nema izvješća o ozlijeđenima.
Prema pisanju Reutersa, nije bilo prijavljenih žrtava i nema naznaka o tome što je moglo uzrokovati požar.
Stažer za hitne slučajeve je na Telegramu naveo da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore s požarom na terminalu u Tikhoretsku, sjeveroistočno od glavnog grada regije, Krasnodara.
U gašenju požara sudjeluju i ekipe ruskog ministarstva za hitne slučajeve.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+