Obavijesti

News

Komentari 35
NOVI UDAR NA DŽEPOVE

Gorivo bi od utorka moglo znatno poskupjeti, evo koliko

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Gorivo bi od utorka moglo znatno poskupjeti, evo koliko
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Litra Eurosupera 95 stajat će 1,65 eura, što je povećanje od 11 centi. Eurodizel bi trebao poskupjeti za čak 22 centa te bi nova cijena iznosila 1,81 euro po litri

Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim postajama mogle dočekati osjetno više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio RTL Danas, najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin (UNP). Ako se potvrde trenutačni izračuni, litra Eurosupera 95 stajat će 1,65 eura, što je povećanje od 11 centi. Eurodizel bi trebao poskupjeti za čak 22 centa te bi nova cijena iznosila 1,81 euro po litri.

Poskupljuje i plavi dizel, čija bi cijena trebala porasti za 24 centa, na 1,26 eura po litri.

LOŠE VIJESTI ZA VOZAČE Stiže novo poskupljenje goriva! Evo za koliko će skočiti dizel
Stiže novo poskupljenje goriva! Evo za koliko će skočiti dizel

Više će plaćati i korisnici UNP-a. Cijena UNP-a za boce trebala bi iznositi 1,88 eura po kilogramu, sedam centi više nego dosad, dok bi UNP za spremnike također poskupio za sedam centi, na 1,30 eura po kilogramu.

Ipak, riječ je o neslužbenim podacima koji se do kraja dana još mogu promijeniti jer su izračunati prema trenutačnom modelu. Konačne cijene trebala bi potvrditi Vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak, nakon čega će biti objavljena nova odluka koja će vrijediti od utorka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 35
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'
DRAMA NA PLAŽI U TUČEPIMA

'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026