Gorivo bi od utorka moglo znatno poskupjeti, evo koliko

Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim postajama mogle dočekati osjetno više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio RTL Danas, najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin (UNP). Ako se potvrde trenutačni izračuni, litra Eurosupera 95 stajat će 1,65 eura, što je povećanje od 11 centi. Eurodizel bi trebao poskupjeti za čak 22 centa te bi nova cijena iznosila 1,81 euro po litri.

Poskupljuje i plavi dizel, čija bi cijena trebala porasti za 24 centa, na 1,26 eura po litri.

Više će plaćati i korisnici UNP-a. Cijena UNP-a za boce trebala bi iznositi 1,88 eura po kilogramu, sedam centi više nego dosad, dok bi UNP za spremnike također poskupio za sedam centi, na 1,30 eura po kilogramu.

Ipak, riječ je o neslužbenim podacima koji se do kraja dana još mogu promijeniti jer su izračunati prema trenutačnom modelu. Konačne cijene trebala bi potvrditi Vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak, nakon čega će biti objavljena nova odluka koja će vrijediti od utorka.