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LOŠE VIJESTI ZA VOZAČE

Stiže novo poskupljenje goriva! Evo za koliko će skočiti dizel

Piše Iva Tomas,
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Stiže novo poskupljenje goriva! Evo za koliko će skočiti dizel
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. Još sutra može doći do promjena, kada završava obračunsko razdoblje

Za vozače stižu loše vijesti - od utorka bi gorivo ponovno moglo poskupjeti. Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bio bi skuplji devet centi po litri, stajao bi 1,63 eura. U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila 1,79 eura. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, 22 centa pa bi litra stajala 1,24 eura, doznaje Dnevnik Nove TV.

OPET POSKUPLJENJE Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...
Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...

Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. Još sutra može doći do promjena, kada završava obračunsko razdoblje.

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Komentari 1
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