Stiže novo poskupljenje goriva! Evo za koliko će skočiti dizel

Za vozače stižu loše vijesti - od utorka bi gorivo ponovno moglo poskupjeti. Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bio bi skuplji devet centi po litri, stajao bi 1,63 eura. U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila 1,79 eura. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, 22 centa pa bi litra stajala 1,24 eura, doznaje Dnevnik Nove TV.

Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. Još sutra može doći do promjena, kada završava obračunsko razdoblje.