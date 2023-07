Gošća restorana na Kornatima: 'Nudili su mi prstace za jelo, a policija je bila 50 metara dalje'

Domaća gošća restorana, koja je sredinom srpnja jela na Kornatima, na društvenoj mreži se požalila kako su joj naočigled policije - u restoranu nudili zabranjene prstace.

Kako prenosi morski.hr, žena je sve prijavila pomorskoj policiji i državnom inspektoratu.

- Sjela sam s gostima u restoran u Nacionalnom parku Kornati. Raj na zemlji kakav je, nudi i vrhunski gastro užitak, cvrkuću brošure. Što ćete za popiti... e za glavno jelo preporučio bih vam prstace. It iz forbidn bat veri dilišs. Točno ovako priča lola s Kornata. Naglasak makedonski, crnogorski, bosanski, nisam vična prepoznavanju. Toliko važna nisam da zabranim gostima da naruče što žele jesti, ali jesam barem toliko da kliknem na web inspektorata. U slast! - komentirala je gošća, po struci novinar, piše morski.hr.

Prijatelji su je počeli savjetovati, a jedan od komentara bio je: "Ja bih zvala policiju, ipak je to u kaznenom zakonu, članak 200. pa neka mu dođe racija."

- Promislila sam, ali nekako mi je intuicija rekla da lik sigurno ima neke veze, s obzirom da je policijsko plovilo vezano 50 m na mulu istočnije. Ne vjerujem da sam prva koja je ovo primijetila - odgovorila je gošća restorana.

Kazne do 200.000 kuna

Prema nekim istraživanjima godišnje se vadilo do čak 300 tona prstaca.

Zbog svega toga je od 1995. zakonom zabranjeno izlovljavanje prstaca, njihovo stavljanje u promet i izvoz. No, unatoč tome se može pronaći na tržištu. Predviđena novčana kazna za pravnu osobu je od 25.000 do 200.000 kuna, a od 7000 do 30.000 kuna za fizičku osobu.