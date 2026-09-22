Gospić je naš dom: Više nećemo prihvaćati lažna obećanja

Građanska inicijativa Gospić je naš dom poručila je u utorak, uoči Vladinog predstavljanja Plana sanacije otpada u Gospiću, kako će tražiti konkretne i jasne rokove, te kako više neće prihvaćati "lažna obećanja" o početku sanacije. župan Ličko-senjski Ernest Petry uvjeren je da će se "sve riješiti".

"Sigurno više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovih godinu i pol, da slušamo nekakva lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu i najkasnije početkom četvrtog kvartala", rekao je predsjednik GI Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić i dodao da će inicijativa tražiti konkretne i jasne rokove, načine sanacije.

Govoreći o zahtjevu za rokom od tri mjeseca za sanaciju, koji je inicijativa istaknula na prosvjedu, Bušić je pojasnio da se taj rok odnosi na što skorije uklanjanje otpada kao izvora onečišćenja, a ne na završetak cjelokupne sanacije.

"Mi nismo nerazumni da bi sada tvrdili da se cijela sanacija može provesti u roku tri mjeseca", rekao je i dodao da nakon uklanjanja otpada treba utvrditi stanje tla, provesti potrebna ispitivanja i eventualnu remedijaciju te odrediti način i trajanje monitoringa.

Pozvao se pritom nalaze i mišljenja vještaka i drugih stručnjaka prema kojima bi otpad trebalo što prije ukloniti kao izvor onečišćenja.

"Vidjeli smo da je onečišćenje napustilo samo tijelo otpada, da postoji medij kojim se može širiti kroz jednu pukotinu, znači podzemno krško tlo, pa je nađeno onečišćenje i u podzemnim vodama i da se može širiti i česticama zraka", rekao je.

Tražimo i intenzivniji monitoring

Bušić smatra da bi se otpad u roku od tri mjeseca mogao izmjestiti u siguran prostor, dok bi stručnjaci trebali odrediti hoće li se za to koristiti spremnici, folije ili drugo rješenje. Cjelovita sanacija, istaknuo je, uključivala bi odvoz otpada na oporabu ili njegovo zbrinjavanje na odlagalištu opasnog otpada.

"Na kraju krajeva tu sanacija ne završava, što je nama jako bitno koji živimo dolje", rekao je Bušić, dodavši da treba utvrditi što će nakon uklanjanja otpada ostati u zemlji, je li došlo do daljnjeg onečišćenja te kako će se ono uklanjati.

Bušić je, upita je li uoči sastanka optimističan, odgovorio kako na temelju dosadašnjeg iskustva nije, ali kako će "kao razumni ljudi, dopustiti da ih razuvjere".

Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry pak s optimizmom dočekuje današnji sastanak. Sve će se riješiti, Vlada je donijela adekvatne odluke, kazao je.

Vlada danas predstavlja Plan sanacije otpada u Gospiću, predstavlje vodi potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, uz ministre Mariju Vučković i Damira Habijana. Nazočni su i predstavnici nadležnih institucija te predstavnici lokalnih vlasti i građanskih iniicijativa i udruga iz Gospića i Like.