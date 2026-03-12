Gospić: Ministarstvo revidira odluke o tvornici litija, Jedro DS Innovation izrazilo iznenađenje

Ulagač u tvornicu za preradu litijevih soli u Gospiću, tvrtka Jedro DS Innovation, izrazila je u četvrtak iznenađenje odlukom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o revidiranju ranijih odluka kojima je odobrena izgradnja pogona u Smiljanskom polju. Ministarstvo je krajem veljače poništilo rješenje iz 2024. godine za projekt tvornice prerade litije, po kojem nije trebalo raditi postupak procjene utjecaja na okoliš tvornice za preradu litija i odlučilo predmet vratiti u prijašnje stanje "na daljnje vođenje postupka". Ministarstvo je navelo da postoji opravdani interes javnosti za tehnološki proces koji se po prvi puta primjenjuje u Hrvatskoj, napravilo uvid u spis i zaključilo da je ranije došlo do "očite pogreške primjene materijalnog prava". Jedro DS Innovation u priopćenju ističe da je na temelju pravomoćne građevinske dozvole i pozitivnog mišljenja izgrađen pogon u industrijskoj zoni Smiljansko polje i izražava uvjerenje da će ministarstvo u ponovljenom postupku potvrditi odluku iz 2024.

Tvrtka navodi da zapošljava 18 radnika, a planiraju ih zaposliti još 60, i to uglavnom povratnika iz inozemstva, stručnjaka koji su stekli kvalifikacije i znanje u drugim državama.

Osnivač i direktor Jedro DS Innovation Aleksandar Devčić poručio je kako će još jednom dokazati da je projekt usklađen sa svim propisima i ekološki održiv.

“Sve ove neočekivane radnje značajno prolongiraju naše planirano poslovanje, dovode u pitanje strane investicije i nameću potencijalnu odgovornost za štetu”, kaže Devčić.

Na temelju rješenja ministarstva prije dvije godine ishođena je građevinska dozvola za izgradnju pogona za preradu litijeve sode, a riječ je o konverziji litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat.

Devčić je odbacio tvrdnje da je pogon štetan za okoliš ustvrdivši da će se koristiti klasični proces pretvorbe litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat visoke čistoće.

"Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš", kaže.

Za razliku od rudarenja litija, procesa koji je dokazano štetan za okoliš, ovakva vrsta prerade sigurna je i ne predstavlja prijetnju okolišu, tvrdi ulagač.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" protivi se tvornici za preradu litija i tvrdi da su u postupku izdavanja dozvole postojale ozbiljne nedosljednosti i kontradiktorna mišljenja, a projekt takvog opsega nije smio napredovati bez cjelovite procjene utjecaja na okoliš.