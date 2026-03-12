Obavijesti

News

Komentari 0
ULAGAČ U ŠOKU

Gospić: Ministarstvo revidira odluke o tvornici litija, Jedro DS Innovation izrazilo iznenađenje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gospić: Ministarstvo revidira odluke o tvornici litija, Jedro DS Innovation izrazilo iznenađenje
Tvornica za preradu litija u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Tvrtka Jedro DS Innovation izrazila je iznenađenje odlukom Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije o ponovnom vođenju postupka za pogon u Smiljanskom polju.

Ulagač u tvornicu za preradu litijevih soli u Gospiću, tvrtka Jedro DS Innovation, izrazila je u četvrtak iznenađenje odlukom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o revidiranju ranijih odluka kojima je odobrena izgradnja pogona u Smiljanskom polju. Ministarstvo je krajem veljače poništilo rješenje iz 2024. godine za projekt tvornice prerade litije, po kojem nije trebalo raditi postupak procjene utjecaja na okoliš tvornice za preradu litija i odlučilo predmet vratiti u prijašnje stanje "na daljnje vođenje postupka". Ministarstvo je navelo da postoji opravdani interes javnosti za tehnološki proces koji se po prvi puta primjenjuje u Hrvatskoj, napravilo uvid u spis i zaključilo da je ranije došlo do "očite pogreške primjene materijalnog prava". Jedro DS Innovation u priopćenju ističe da je na temelju pravomoćne građevinske dozvole i pozitivnog mišljenja izgrađen pogon u industrijskoj zoni Smiljansko polje i izražava uvjerenje da će ministarstvo u ponovljenom postupku potvrditi odluku iz 2024.

Tvrtka navodi da zapošljava 18 radnika, a planiraju ih zaposliti još 60, i to uglavnom povratnika iz inozemstva, stručnjaka koji su stekli kvalifikacije i znanje u drugim državama.

3500 TONA OPASNOG SMEĆA Ministarstvo objavilo natječaj za uklanjanje otpada u Gospiću
Ministarstvo objavilo natječaj za uklanjanje otpada u Gospiću

Osnivač i direktor Jedro DS Innovation Aleksandar Devčić poručio je kako će još jednom dokazati da je projekt usklađen sa svim propisima i ekološki održiv.

“Sve ove neočekivane radnje značajno prolongiraju naše planirano poslovanje, dovode u pitanje strane investicije i nameću potencijalnu odgovornost za štetu”, kaže Devčić.

Na temelju rješenja ministarstva prije dvije godine ishođena je građevinska dozvola za izgradnju pogona za preradu litijeve sode, a riječ je o konverziji litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat.

SPORNE DOZVOLE Poništit će dozvolu za preradu litija? Tražit će studiju za okoliš
Poništit će dozvolu za preradu litija? Tražit će studiju za okoliš

Devčić je odbacio tvrdnje da je pogon štetan za okoliš ustvrdivši da će se koristiti klasični proces pretvorbe litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat visoke čistoće.

"Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš", kaže.

SPORNA GRADNJA Milinović o litiju: 'Premijeru, zvrcnite ministricu da odgovori'
Milinović o litiju: 'Premijeru, zvrcnite ministricu da odgovori'

Za razliku od rudarenja litija, procesa koji je dokazano štetan za okoliš, ovakva vrsta prerade sigurna je i ne predstavlja prijetnju okolišu, tvrdi ulagač.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" protivi se tvornici za preradu litija i tvrdi da su u postupku izdavanja dozvole postojale ozbiljne nedosljednosti i kontradiktorna mišljenja, a projekt takvog opsega nije smio napredovati bez cjelovite procjene utjecaja na okoliš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€
Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...
UBIO MAMU I BAKU

Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...

R. M. (47) nekoliko je puta ranije napao policajce koji su došli pomoći oko njegove hospitalizacije. Interventne je tukao i u srijedu dok su ga pokušali odvesti pred suca u Karlovcu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026