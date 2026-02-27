Poništit će dozvolu za preradu litija? Tražit će studiju za okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije poništit će prethodno mišljenje o dozvoli za tvornicu prerade litija u Gospiću, neslužbeno doznaje Lika online. Kako navode, Ministarstvo će zahtijevati izradu cjelovite studije utjecaja na okoliš prije bilo kakvog daljnjeg nastavka projekta. U poslovnoj zoni Smiljansko polje u Gospiću već su gotovi radovi na izgradnji pogona za preradu litija, što je izazvalo val zabrinutosti među lokalnim stanovništvom i vlastima zbog potencijalnih ugroza za okoliš i javno zdravlje, navodi se.

Projekt je do ove faze stigao s građevinskom dozvolom, ali bez javno dostupne studije utjecaja na okoliš. O studiji je jutros govorio i Darko Milinović u razgovoru za N1. Milinović je rekao da je osnovni problem u tome što je Ministarstvo dalo mišljenje da se građevinska dozvola može izdati bez studije utjecaja na okoliš, iako je riječ o kemijskoj industriji.

- Ministarstvo je dalo mišljenje da građevinska dozvola može biti izdana bez studije utjecaja na okoliš. Jučer sam ponovno tražio ministricu da odgovori na pet puta ponovljeni dopis stoje li još uvijek kod mišljenja da ne treba studija utjecaja na okoliš - rekao je. Dodao je da je mišljenje potpisano dan prije nego što je ministrica stupila na dužnost 17. svibnja. “I ministrica i ja smo zatekli vrući krumpir i ja ću ga sigurno rješavati”, ustvrdio je.

Govoreći o komunikaciji s Ministarstvom, Milinović je naveo da je od studenog čekao sastanak te da je do njega došlo tek nakon što je najavio prosvjed.

“Kada sam rekao da smo spremni napraviti sve u cilju zaštite zdravlja i okoliša Grada Gospića te da ću doći štrajkati pred Ministarstvo, podići šator, pet autobusa – onda su me u Ministarstvu primili”, rekao je.

Tvrdi da je Ministarstvo pokušalo odgovornost prebaciti na Grad i Županiju, što, kako kaže, nije dopustio. Prema njegovim riječima, u Ministarstvu je nastala “tišina” kada je pokazao dokument da je tražena ekološka mreža i da je Ministarstvo o tome dalo tumačenje. Milinović je naveo da postoji dokument iz 2023. godine koji, kako kaže, nije bio predmet postupka niti ga posjeduje gradska uprava. Također tvrdi da se pojavio novi dokument iz 2025. godine, što, prema njegovim riječima, baca sumnju na legalnost.

“Opet čekam pet dana na dokument i ponovno pozivam ministricu i počasnog građanina Ličko-senjske županije Plenkovića da se uključe. Nitko ne smije ništa reći dok ne amenuje premijer. Zvrcnite, premijeru, ministricu da mi odgovori – stoji li Ministarstvo iza svog dokumenta da ne treba za tvornicu litija u Gospiću studija utjecaja na okoliš”, poručio je.

Istaknuo je i da je za takav projekt potrebna i okolišna dozvola, koju je opisao kao stroži dokument od studije utjecaja na okoliš.

Na kraju je najavio da će na Gradskom vijeću predložiti da “takav potencijalno sumnjiv ekološki projekt neće ići”.