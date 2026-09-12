11 TEZA O LICI PLUS+
Gospić nije klasična muljaža, drpanje milijuna ili armatura: Tu se radi o životima ljudi!
U najvećoj i sveobuhvatnoj analizi zagrebačkog prosvjeda protiv smeća Boris Rašeta je za Express iznio ključne teze o tim demonstracijama, a ona koju ističe u prvoj rečenici posve je jasna: Prosvjed je uspio.
Kaptol se ni jednom nije oglasio. Šutjeli su sportaši. Šutio je Zlatko Dalić. Šutio je Thompson. Skoro svi koji drže ruku na srcu kad svira himna igrali su u nijemom filmu. Ovo je 11 ključnih teza o zagrebačkom prosvjedu protiv otpada, protiv smeća.
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