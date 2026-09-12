Obavijesti

News

Komentari 9
PROPUST POLICIJE

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
Zagreb: Konferencija 'Nesreće se ne događaju, one su uzrokovane' | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zastrašujući detalji na presici Nikole Miline koja je u tijeku: Policija je priznala propuste u postupanju prije femicida, a otkriveno je i što se događalo neposredno prije ubojstva

Policija je nakon izvanrednog nadzora utvrdila propuste u postupanju neposredno prije ubojstva žene u Slatini. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da policajci 8. rujna nisu poduzeli sve radnje koje su, s obzirom na poznate rizike, trebali provesti. Kao glavne slabosti naveo je organizaciju potrage za osumnjičenikom, angažiranje dodatnih policijskih snaga i komunikaciju između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra.

Milina je istaknuo da je ranije policijsko postupanje tijekom srpnja, kao i nadzor izrečenih mjera opreza, bilo u skladu s ovlastima i pravilima struke. Žrtva je 21. srpnja prijavila supruga zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Muškarac je tada uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a policija je predložila istražni zatvor.

Državno odvjetništvo odredilo mu je zabranu približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabranu uhođenja i uznemiravanja te udaljenje iz doma. Policija je u prekršajnom postupku tražila i psihosocijalni tretman, ali taj prijedlog nije prihvaćen.

Krajem kolovoza, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza određene u kaznenom postupku. Međutim, na snazi je i dalje ostala mjera opreza koju je sud izrekao u prekršajnom postupku. Policija tvrdi da ju je redovito nadzirala, a posljednja provjera obavljena je 2. rujna.

Ključni događaji zbili su se 8. rujna. Žena je policiju nazvala u 21.10 sati, a policajci su na adresu stigli deset minuta poslije. Utvrdili su da je počinjen prekršaj nasilja u obitelji, ali muškarca nisu zatekli na mjestu događaja. Žrtvi su ponudili smještaj u sigurnoj kući i kontakt s Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja, što je ona odbila.

Policajci su potom obišli područje oko kuće i ulicu tražeći njezina supruga. Ženi su rekli da ih odmah nazove ako se vrati te da ga ne pušta u kuću.

Nakon toga vratili su se u policijsku postaju, udaljenu oko tri minute vožnje, kako bi evidentirali postupanje u sustav. Prema njihovim navodima, namjeravali su se vratiti na teren i nastaviti potragu.

U 22.10 sati, samo 20 minuta nakon njihova povratka u postaju, policija je zaprimila dojavu da je žena ubijena.

Milina je naglasio da činjenica što je žrtva ranije zatražila ukidanje dijela mjera ili odbila smještaj u sigurnoj kući ne smije biti razlog za smanjenje razine njezine zaštite. Policija i druge institucije, rekao je, takve okolnosti moraju uzeti u obzir u ukupnoj procjeni rizika.

Četrdesetogodišnji muškarac osumnjičen je da je suprugu ubio oštrim predmetom. Iza ubijene žene ostalo je šestero djece.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Jeziva slučajnost? Dva dana prije napada HTV je prikazao seriju o napadu na Blizance!!!
UŽASNO PREDSKAZANJE

Jeziva slučajnost? Dva dana prije napada HTV je prikazao seriju o napadu na Blizance!!!

Epizoda slabo gledane serije 'Lone Gunmen', u kojoj urotnici daljinski navode Boeing na njujorške 'Blizance,' na HRT-u je emitirana 9. rujna 2001. godine. Samo 48 sati poslije, avioni su udarili u 'Blizance'!
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Roditelji prepričali detalje užasa: 'Sin je vidio napadača. Imao je masku. Svi su vrištali'
STRAVA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI

Roditelji prepričali detalje užasa: 'Sin je vidio napadača. Imao je masku. Svi su vrištali'

Roditelji su nam ispričali kako su im djeca ispričala da je jedan od profesora obuzdao napadača. Kada je vidio nož i napadača uzeo je stolac kako bi se obranio te mu vikao da spusti nož

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026