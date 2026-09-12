Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

Policija je nakon izvanrednog nadzora utvrdila propuste u postupanju neposredno prije ubojstva žene u Slatini. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da policajci 8. rujna nisu poduzeli sve radnje koje su, s obzirom na poznate rizike, trebali provesti. Kao glavne slabosti naveo je organizaciju potrage za osumnjičenikom, angažiranje dodatnih policijskih snaga i komunikaciju između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra.

Milina je istaknuo da je ranije policijsko postupanje tijekom srpnja, kao i nadzor izrečenih mjera opreza, bilo u skladu s ovlastima i pravilima struke. Žrtva je 21. srpnja prijavila supruga zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Muškarac je tada uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a policija je predložila istražni zatvor.

Državno odvjetništvo odredilo mu je zabranu približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabranu uhođenja i uznemiravanja te udaljenje iz doma. Policija je u prekršajnom postupku tražila i psihosocijalni tretman, ali taj prijedlog nije prihvaćen.

Krajem kolovoza, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza određene u kaznenom postupku. Međutim, na snazi je i dalje ostala mjera opreza koju je sud izrekao u prekršajnom postupku. Policija tvrdi da ju je redovito nadzirala, a posljednja provjera obavljena je 2. rujna.

Ključni događaji zbili su se 8. rujna. Žena je policiju nazvala u 21.10 sati, a policajci su na adresu stigli deset minuta poslije. Utvrdili su da je počinjen prekršaj nasilja u obitelji, ali muškarca nisu zatekli na mjestu događaja. Žrtvi su ponudili smještaj u sigurnoj kući i kontakt s Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja, što je ona odbila.

Policajci su potom obišli područje oko kuće i ulicu tražeći njezina supruga. Ženi su rekli da ih odmah nazove ako se vrati te da ga ne pušta u kuću.

Nakon toga vratili su se u policijsku postaju, udaljenu oko tri minute vožnje, kako bi evidentirali postupanje u sustav. Prema njihovim navodima, namjeravali su se vratiti na teren i nastaviti potragu.

U 22.10 sati, samo 20 minuta nakon njihova povratka u postaju, policija je zaprimila dojavu da je žena ubijena.

Milina je naglasio da činjenica što je žrtva ranije zatražila ukidanje dijela mjera ili odbila smještaj u sigurnoj kući ne smije biti razlog za smanjenje razine njezine zaštite. Policija i druge institucije, rekao je, takve okolnosti moraju uzeti u obzir u ukupnoj procjeni rizika.

Četrdesetogodišnji muškarac osumnjičen je da je suprugu ubio oštrim predmetom. Iza ubijene žene ostalo je šestero djece.