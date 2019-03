Gospođo Žalac, učinite nešto dobro za zemlju - povucite se

Uvjerljiva većina građana koja je glasala na anketi na našem portalu, njih čak 76 posto, smatra da ministrica Gabrijela Žalac treba podnijeti ostavku nakon što je u subotu autom naletjela na djevojčicu u Vinkovcima, a potom se otkrilo da je vozila bez važeće vozačke dozvole.

Ostavka bi bila čin kojim bi gospođa Žalac pokazala kako dužnosnici jamče besprijekorno poštovanje zakona - ona ga je, zasad to pouzdano znamo, sigurno prekršila jer nije imala važeću vozačku dozvolu, dakle, nije se uopće smjela uključiti u promet - ali i moralni akt kojim ljudi koji vode zemlju demonstriraju visoki standard odgovornosti prema svojim postupcima i svojoj zemlji.

Moguće je da će daljnja istraga slučaja pokazati da je Žalac ovom prilikom učinila i druge prekršaje (vožnja neprilagođena uvjetima na cesti, itd) ali ne treba prejudicirati: ovo je dovoljno.

[video: 1204949 / Ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon: Vozila bez važeće vozačke dozvole]

Prođe li bez ostavke, Vlada će građanima Hrvatske, po tko zna koji put, poslati poruku čije fatalnosti svakoga dana postajemo sve svjesniji: ne obazirite se na zakone, ako ih prekršite, već će se naći neki pokrovitelj koji će vas izvući.

Upravo to su postupci koji ovu, načelno natprosječno perspektivnu zemlju, guraju u blato, i tjeraju ljude na egzodus. Ako netko naš napravi grijeh, nije griješnik jer je naš; logika bi trebala biti posve obrnuta - ako netko naš napravi grijeh, onda nije naš, nego je grešnik.

Uspješne zemlje - SAD, Japan, Njemačka, Koreja, Švedska, Finska, Norveška, Danska, Britanija - su između ostalog upsješne i zato što se u njima polažu računi. Nije bitna sudska krivnja, bitna je moralna i politička odgovornost.

Gospođo Žalac, učinite nešto dobro za svoju zemlju: povucite se, budite primjer, a ne opomena. Na koncu, time ćete učiniti uslugu ne samo Hrvatskoj, već i vašem šefu, premijeru Plenkoviću, kojemu - ostanete li neće biti lako braniti kršenje zakona bez posljedica.

Čak 76 posto građana za ostavku!

Inače, do 14.30 sati glasovalo je 17.340 ljudi, a njih 13.094 smatra da bi ministrica trebala podnijeti ostavku. Uz to, objavljeni članak sakupio je više od 350 komentara. Izdvajamo neke od njih:

- U Finskoj se ministrici poderale najlonke pred važan sastanak, kupila ih je na brzinu na stranačku karticu za 10 eura koje je vratila sljedeći dan sa vlastitog računa kako je i planirala, to se otkrilo i istog trena je podnijela ostavku! Zašto je Finska Finska a zašto je Hrvatska Hrvatska?? Pa eto zašto! Zašto je Njemačka Njemačka? Zato jer ne raspravlja 60 godina kasnije o Hitleru i fašistima kao mi o ustašama i partizanima! -

- U normalnoj, uređenoj zemlji o ovakvoj temi ne bi se raspravljalo...Ministrica bi istog trena dala ostavku jer postoji nešto što se zove MORALNA odgovornost!!!...Ali očekivati moral od ovakvih i vladajućih je science fiction! -

- Na Islandu cijela vlada podnijela ostavku zato što nisu uspješno proveli zdravstvenu reformu. Adeze nije proveo niti jednu jedinu reformu, u svom mandatu nagomilao nebroj afera, i dalje ne pušta fotelje. Nema više pomoči Hrvatskoj uz takve lopove na vlasti, i uhljebe koji za njih glasaju.-

- Apsolutno treba dati ostavku. Političari, a posebno ministri, moraju biti moralni i svaki drugi primjer građanima, kao i primjer poštivanja zakona i pravne države. Ministrica je svjesno i namjerno kršila zakon i mora dati ostavku. Nitko tko svjesno i namjerno krši zakone ne smije obnašati funkcije u državnoj vlasti.-

- Da li vi smatrate da dijete ne bi istrčalo na cestu da je žena imala valjanu dozvolu...Pretpostavljam da nije gledala do kada joj vrijedi te se dogodilo nešto što se zaista može dogoditi svakome..Kako spriječiti da ti netko ne istrči pred auto? jedino ako nikad ne sjednete za volan..Nemam pojma do kada mi vrijedi dozvola te idem sada odmah pogledati..Da li vi znate do kada vaša vrijedi,a osobna ? jeste sigurni..Svi ste puni zlibe,a ne mogu ni zamislit kako se ona osjeća.Pa nije ona htjela da joj se dijete nađe pred autom -

- Naravno da bi trebala iz moralnih razloga podnijeti ostavku. Činjenica je da se takav prekršaj može dogoditi mnogima, ali to nikog ne rehabilitira od odgovornosti. Tek treba vidjeti odgovornost i za prometnu nesreću, jer je ministrici jako dobro poznato kakvi.su uvjeti prometa na prometnici u blizini njene kuće, te da li je prilagodila brzinu tim uvjetima. -

- Neeee, zašto, pa žena je samo vozila bez vozačke dozvole i samo je naletjela na dijete. Kao da je važno sto su nam ceste pune ubojica i potencijalnih ubojica živih bića. Važno je raspravljati i moralizirati o pobačaju i podržavati besposlene beskičmenjake koji za pare prosvjeduju i nazivaju ubojicama žene koje su se iz svojih osobnih razloga odlučile na taj čin. Neka ministrica, tatini sinovi s benđolama i pijanci za volanom ostanu gdje jesu, jer oni kada ubiju neko živo biće oni su samo pogriješili -

...