Žalac ne nudi ostavku, a drugi odlazili zbog - istog prekršaja!

Ministrica Gabrijela Žalac ispričala se javnosti zbog prometne nesreće koju je skrivila bez važeće vozačke dozvole, no ostavku zbog kršenja propisa zemlje u čijoj Vladi sjedi zasad nije ponudila. Ostavku ne spominju niti u Banskim dvorima.

No, u svijetu se ostavke podnose i zbog daleko manjih prekršaja.

Nije samo na "zapadu" uobičajeno da ministri sami odstupaju zbog tragedija i pogrešaka drugih u svojim resorima, već i u ekonomski i mentalitetno nama sličnim zemljama. Prošle godine su tako u Bugarskoj čak tri ministra - prometa, regionalnog razvoja i unutarnjih poslova - dala ostavku zbog tragične pogibije 17-ero ljudi u prometnoj nesreći autobusa, piše Novi list.

Prije četiri godine je pak rumunjski premijer Victor Ponta ostavku podnio nakon pogibije 32 ljudi u požaru noćnog kluba, nakon čega su uslijedili protesti javnosti, dok je prije pet dana egipatski ministar prometa Hisham Arafat ostavku dao zbog nesreće vlaka u Kairu.

David Gibson, ministar policije i sigurnosti australske savezne države Queensland, poručio je javnosti 2012. godine da je ostavka jedini način da se pokaže kakav takav integritet. On je 13 dana nakon stupanja na ministarsku dužnost podnio ostavku, koju je premijer Campbell Newman od njega zatražio, jer je otkriveno da je vozio bez vozačke dozvole. Ona mu je bila suspendirana na tri mjeseca zbog prebrze vožnje nekad ranije, za što je Gibson tvrdio da nije znao. Kad je suočen sa činjenicom da dozvolu nema, podnio je ostavku.

U Japanu su ostavke premijera i ministara zbog pogrešaka česta pojava pa je primjerice 2011. godine ministar gospodarstva i industrije Yoshio Hachiro s dužnosti odstupio samo osam dana od dolaska na nju, jer je područje oko Fukushime nazvao "gradom duhova", i svoju jaknu protrljao o novinara kazavši mu "dat ću vam malo radijacije". Ministar obnove Masahiro Imamura je pak odstupio jer je kazao kako je bolje da je potres 2011. godine pogodio Tohoku regiju umjesto Tokija, misleći na puno veću štetu koja bi se tamo dogodila.

Predsjednica: To je pitanje moralne i etičke odgovornosti

O slučaju ministrice Žalac i odgovornosti zbog vožnje bez valjane vozačke dozvole oglasio se i Ured predsjednice Kolinda Grabar Kitarović.

- Za predsjednicu Republike to je pitanje moralne i etičke odgovornosti dužnosnice i građanke - stoji u kratkom komentaru Ureda predsjednice.

Mrak Taritaš: Apsolutno je trebala podnijeti ostavku

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izjavila je u nedjelju da je ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon, da je minimalno trebala stati pred javnost i snositi odgovornost za to, no dodala je da se to u Vladi premijera Plenkovića ne može očekivati.

- Ministar je dao prisegu da će poštovani zakon Republike Hrvatske i ne može ga kršiti. Čemu vozačka dozvola? Kao ministar trebate djelovati transparentno i ako napravite propust trebate ga reći. Ministrica je apsolutno trebala podnijeti ostavku - kazala je Mrak-Taritaš tijekom druženja kandidata na listi Amsterdamske koalicije s građanima na zagrebačkoj tržnici Utrina.

Vlada gospodina Plenkovića zaboravlja da dozvola koju su dobili za upravljanje ovom zemljom ima ograničenja i da je s vremena na vrijeme treba prekontrolirati, pa stoga ne čudi što ministrica Žalac nije podnijela ostavku, kazala je Mrak-Taritaš i dodala da se ministrica Žalac ne razlikuje od drugih ministara te da je "red za ostavke u aktualnoj vladi dosta dugačak".

- Nije problem u tome da se to može svakome dogoditi, jer je odgovornost ministara u vladi neusporedivo veća od bilo kod drugog, kazala je.

- Moralno je, ljudski i politički da ministar podnese ostavku, a hoće li je premijer prihvatiti druga je stvar - kazala je Anka Mrak-Taritaš. Dodala je da bi ona sama podnijela ostavku te da nije nikada kao ministrica vozila auto od straha da joj se takvo nešto ne dogodi.

Hrvatski političari i prometne nesreće

Što se, pak, tiče prometnih nesreća i hrvatskih političara ministrica nije jedina. Naime, osim nje, još je nekoliko hrvatskih političara sudjelovalo je u prometnim nesrećama. Daleko najgora prometna nesreća bila je ona Radimira Čačića koji je u siječnju 2010. godine na autocesti M7 u Mađarskoj svojim Chryslerom udario u Škodu. U toj nesreći su poginule dvije osobe. Čačić je tad obnašao dužnost predsjednika HNS-a. Kasnije, dok je još trajao kazneni progon, postao je i prvi potpredsjednik vlade. Osudili su ga na dvije godine zatvora, a Čačić je 2013. dao ostavku na sve funkcije i otišao na odsluženje kazne.

[video: 1204949 / Ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon: Vozila bez važeće vozačke dozvole]

Još jedna od “poznatijih” prometnih nesreća hrvatskih političara je ona Milana Bandića iz 2002. U Zagrebu je tad pijan udario svojim Range Roverom u Opel Vectru i nastavio voziti dalje. Vozač Opela ga je presreo, a policija je smjestila Bandića u vozilo kako bi dao iskaz. Međutim, Bandić je izašao, sjeo u svoj auto te potom opet odjurio. Uhvatili su ga nakon jurnjave preko pola grada te ga priveli u stanicu. Pokušao je čak i podmititi policajca, izvijestio je tad Večernji.

Prije dvije godine u prometnoj nesreći sudjelovao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić. On je svojim automobilom udario u tramvaj kojemu je oduzeo prednost. Brkić je tad završio u bolnici jer mu je pozlilo u automobilu.

Nesmotrena je bila i Vesna Pusić 2005., kad je na autocesti Zagreb - Rijeka izletjela s ceste zbog neprilagođene brzine. Pusić nije imala ozljede opasne po život. Prometnu nesreću skrivio je i bivši glavni tajnik SDP-a Zvane Brumnić. On je 2017. udario u motociklista, a godinu ranije pijan je za volanom uhvaćen i predsjednik te stranke Davor Bernardić.