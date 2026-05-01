Gotov 'Veliki bijeg' Vedrana Pavleka: U apartmanu su ga skrivali ‘prijatelji’ iz Kazahstana
Bivšeg šefa u Ski savezu nakon luksuza čeka ćelija za strance, s krevetom na kat i čučavcem. Nakon izručenja može doći u ‘udobniji’ Remetinec. Čitav proces traje i do 40 dana
Vedrana Pavleka su uhitili. I to u apartmanu u Kazahstanu, u četvrtak navečer, gdje je bio, kako je izvor blizak procesu potvrdio za 24sata, s nekoliko prijatelja koji su državljani Kazahstana. Da je tamo imao prijatelje, nije čudno, ipak su u Kazahstanu skijališta Shymbulak i Medea, u okolici grada Almatija. Navodno je u tom području bio i Pavlek, otkad je prije mjesec dana pobjegao iz luksuznog hotela u Istanbulu u Kazahstan.