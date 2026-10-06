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ZAGREB

Gotovi radovi na oko 500 metara Ulice grada Vukovara

Piše HINA,
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Gotovi radovi na oko 500 metara Ulice grada Vukovara
Zagreb: Otvoren promet jednom trakom Vukovarskom ulicom u smjeru Savske ceste | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Na obnovljenoj dionici uređeni su nogostupi, izgrađene biciklističke staze širine 1,5 metara u oba smjera, izveden novi sustav oborinske odvodnje te postavljeno 18 novih stupova javne rasvjete

Nakon obnove vodoopskrbnih cjevovoda, završeni su radovi na uređenju gotovo 500 metara Ulice grada Vukovara, od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca, čime završavaju infrastrukturni radovi najavljeni za ovo ljeto, priopćio je Grad Zagreb u utorak. 

Na obnovljenoj dionici uređeni su nogostupi, izgrađene biciklističke staze širine 1,5 metara u oba smjera, izveden novi sustav oborinske odvodnje te postavljeno 18 novih stupova javne rasvjete. Prometnica je pripremljena i za uvođenje sustava dinamičkog upravljanja prometom, a postavljena je i podzemna semaforska instalacija.

Vrijednost radova iznosi više od 950.000 eura bez PDV-a.

„Desetljećima se nije ulagalo u infrastrukturu, posebice u podzemnu. Ulažete desetke pa i stotine milijuna eura gradskog novca u nešto što se ne vidi. S druge strane, radovi otežavaju promet pa zbog toga često nisu popularni i godinama se odgađaju“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

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Dodao je da u Zagrebu još postoje vodoopskrbni cjevovodi iz 19. stoljeća. 

U sljedećoj fazi, na potezu od Nove ceste do Ulice Florijana Andrašeca, bit će ugrađena nova semaforska i prometna oprema, a prometni detektori i komunikacijski sustavi bit će povezani s Centrom za nadzor i upravljanje prometom. Sustav će omogućiti prilagodbu rada semafora i rasporeda prometnih trakova stvarnim prometnim uvjetima.

Ovisno o prometnom opterećenju, iz Grada navode da će se srednja prometna traka moći koristiti za promet u smjeru istok–zapad ili zapad–istok, čime bi se trebala povećati protočnost i smanjiti prometne gužve. Vrijednost tog projekta veća je od 500.000 eura s PDV-om.

"Zbog opsega radova bilo je potrebno uspostaviti složenu privremenu regulaciju prometa te djelomično preurediti Ulicu Florijana Andrašeca i Tratinsku ulicu", rekao je Tomašević i zahvalio građanima na strpljenju i razumijevanju. 

Radovima na Ulici grada Vukovara prethodila je obnova vodoopskrbne infrastrukture. Podsjećaju da se na dionici od Ozaljske ulice do Ulice Florijana Andrašeca rekonstruirano je približno 500 metara magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, dok je od Nove ceste do Ulice Florijana Andrašeca obnovljeno oko 300 metara opskrbnog cjevovoda. 

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