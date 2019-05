Građani: 'Bojimo se da će nam povrće i voće ostati zagađeno'

Dim s požarišta odlazio je u atmosferu, gdje su mu koncentracije padale, tako da nije bilo niti će biti utjecaja na zdravlje.

Stoga su mjere opreza rano ujutro ukinute, no preporučuje se pranje voća i povrća prije konzumacije, i to onog ubranog u neposrednoj blizini odlagališta, kazala je jučer na konferenciji za novinare Lidija Megla Vrbanec iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Lokalne službe obratile su se javnosti nakon što je u subotu na najvećem deponiju u Međimurju poslijepodne izbio golemi požar. Vatrogasci su ekspresno reagirali i obuzdali vatru u Totovcu u nedjelju oko 5 sati, a požarište je do kraja dana potpuno ugašeno.

- Nije bilo potrebe za dodatnim snagama poput helikoptera, koji su bili u pripravnosti. Svi vatrogasci su koristili zaštitnu opremu te nemaju nikakvih respiratornih problema - kazao je Mario Medved, predsjednik Stožera za civilnu zaštitu Grada Čakovca. Stotinjak vatrogasaca okolnih DVD-ova i JVP-a Čakovec izmjenjivalo se svaka tri sata.

Iako su gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač i direktor Gradskoga komunalnog poduzeća Čakom uvjeravali da nema opasnosti za ljude, stanovnici okolnih mjesta boje se posljedica.

- Samo se luđak ne bi bojao požara na smetlištu. Dobro je da se zapalilo jer, da je tinjalo polako i onda izbio požar, pola sela bi zahvatilo. Čuli smo od stručnjaka da je moguće da za dvije godine više nećemo moći prodavati svoje povrće zbog zagađenja - kaže Jovica Stupar iz Totovca.

Gusti dim dizao se 100 metara u vis, a izgorjelo je od 2500 do 3000 tona plastike. Direktor GKP Čakom, Ivica Perhoč, rekao je da je gorjela obrađena, selektirana i balirana plastika, pa su službe znale što mogu očekivati. Istaknuo je i da, osim nusprodukta gorenja plastike, nije bilo drugih plinskih emisija.

Čakovečki gradonačelnik istaknuo je da su odmah nakon izbijanja požara zatražene analize zraka i da su rezultati mjerenja ujutro pokazali kako su svi parametri tijekom noći bili oko graničnih vrijednosti, a ujutro su pali ispod njih.

- Mjerenja će se i dalje obavljati svaka 3 sata, a u ponedjeljak će biti obavljena mjerenja o eventualnom utjecaju na okoliš u Totovcu - rekao je gradonačelnik.